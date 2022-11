Faustão se exalta durante programa na Band: "Hipocrisia"

No programa apresentado por Faustão na Band TV, o apresentador exaltou-se diante de um desabafo feito por Preta Gil. Na ocasião, a cantora falou sobre o preconceito que sofria por se relacionar com um homem mais novo e Fausto reagiu às falas com indignação mencionando hipocrisia. O caso aconteceu nesta terça-feira, 22.

Preta Gil desabafou sobre o preconceito que enfrenta por ser casada com um homem mais novo: “É fato que a sociedade tem preconceito. No que diz respeito ao homem ser mais velho, é algo naturalizado. No meu caso, que sou 14 anos mais velha do que o meu marido, no começo do nosso relacionamento, foi muito complicado”.

“Várias pessoas me criticaram muito. Elas questionam o amor, questionam o afeto, o desejo, como se o homem não pudesse desejar uma mulher mais velha do que ele”, continuou a artista.

Faustão reagiu às falas da filha de Gilberto Gil afirmando que o Brasil é marcado pela hipocrisia. “Atenção no que ela está dizendo, pois ela é uma mulher que sabe muito bem sobre essa questão de preconceito no país mais hipócrita do mundo nessa área”.

Faustão critica todo tipo de preconceito

O apresentador deu continuidade ao assunto citando grupos sociais que também sofrem discriminação: “Nós temos preconceito contra o velho, contra a criança, contra o índio, contra o gay, contra o cadeirante… É preconceito pelo fato do cara ser gordo, magro, alto ou baixinho. É tudo preconceito!”.

“É aquele negócio, entre um negro e um branco, até mesmo a própria polícia age de forma diferente… É o país que tem a maior diversidade, com gente do mundo inteiro, mas ainda assim é o país que tem mais preconceito”, finalizou Faustão citando problemas de falta de educação e de cultura.



