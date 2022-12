Filme sobre Sidney Magal tem estreia marcada para janeiro de 2023

Os 50 anos de carreira de Sidney Magal serão recontados no documentário “Me chama que eu vou”, que será lançado no dia 12 de janeiro nos cinemas brasileiros. Narrado por Sidney Magalhães, o Magal, o filme apresenta a trajetória e as histórias tanto da vida pessoal, quanto do profissional do artista.

Dando voz aos sucessos atemporais como “Entre tapas e beijos”, “Meu sangue ferve por Você” e “Sandra Rosa Madalena”, Sidney Magal relembra os momentos inusitados que viveu nas cinco décadas de sua carreira.



Dirigido por Joana Mariani, “Me chama que eu vou” recebeu o Prêmio de Edição durante a edição de 2020 do Festival de Gramado.



Sobre o assunto K-pop: Super Junior virá ao Brasil em 2023; saiba mais sobre ingressos

RBD publica vídeo que sugere reencontro da banda em 2023

Gratuito: confira programação de abertura do Centro de Design do Ceará

Simone fala sobre o fim de dupla com Simaria: "Muito difícil"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags