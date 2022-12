Gal Costa é homenageada em canção de Joyce Moreno e Marcos Valle

Um dos maiores nomes da história da música brasileira, Gal Costa foi homenageada pelos cantores e compositores Marcos Valle e Joyce Moreno em canção lançada nesta terça-feira, 20. Intitulada “A Chuva Sem Gal”, a música inédita foi disponibilizada nas plataformas digitais um mês e 11 dias depois do falecimento de Gal Costa.

O tema da faixa foi elaborado ao piano por Marcos Valle assim que soube da morte da artista. Ele relata que se sentiu emocionado e “não sabia como canalizar” o que estava sentindo. Ao ir para o terraço de sua casa, observou a chuva que caia, surgindo, então, a melodia e a ideia “chuva sem Gal” - em referência também à canção “Chuva de Prata”, gravada por Costa.

Ao lembrar da ligação afetiva de Joyce Moreno com Gal, o compositor enviou a melodia para que ela escrevesse uma letra. “Eu estava mexidíssima. Foi como se um pedaço do coração do Brasil tivesse parado de bater, naquele momento. Aí, eu recebi essa melodia linda do Marcos”, introduziu Joyce.

“Escrevi a letra chorando muito: achei que não conseguiria, mas ela saiu, na emoção da hora. No dia seguinte eu fiz os últimos ajustes e mandei pra ele, que imediatamente me disse que tinha adorado”, completa ela em material de divulgação para a imprensa.

“A Chuva sem Gal” tem, além de Marcos Valle e Joyce Moreno, participações de Tutty Moreno na bateria, o cearense Jorge Helder no baixo e Jessé Sadoc no fliscorne (instrumento de sopro da família dos trompetes). A capa do single é assinada pelo artista plástico Omar Salomão, que havia criado a arte dos singles e do álbum “Nenhuma Dor”, lançados por Gal em 2021.

"A Chuva Sem Gal"

Onde escutar: plataformas digitais como Spotify, Deezer e Amazon Music

