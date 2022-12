Mesa de Natal: confira cinco ideias para decorar

Entre as diversas decorações natalinas espalhadas pela casa, a mesa da ceia de Natal é, sem dúvidas, o grande destaque da noite festiva.

Além dos enfeites tradicionais - papai Noel, renas e árvores -, a mesa que irá acolher seus amigos e familiares durante o jantar pode ser montada de acordo com seu estilo, seja ele mais intimista ou extrovertido, moderno ou romântico.

Pensando nisso, O POVO preparou uma lista repleta de ideias de mesa posta natalina para que você possa se inspirar. Confira nossas dicas e composições, que te ajudarão a surpreender seus convidados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ceia de Natal: o que servir? VEJA receitas tradicionais natalinas

Mesa de Natal: o que é preciso ter para montar?

Para montar uma bela mesa posta de Natal é indispensável ter os seguintes itens básicos:

Toalha de mesa da cor e modelo de sua preferência para compor o fundo - ela pode cobrir a mesa por completo ou ser usada apenas no centro; Jogo americano ou sousplat da cor e formato (quadrado ou redondo) de sua preferência; Utensílios para o jantar: pratos (raso e fundo), talheres (garfo, faca e colher) e taças (água e vinho).

Mesa de Natal: 5 ideias de decoração

Abaixo confira 5 opções de mesa posta natalina.

1. Com pinha

No Natal, as pinhas simbolizam a união familiar, a esperança e a imortalidade. Sendo assim, incorporar esse item na mesa da ceia é uma ótima escolha. Abaixo veja algumas ideias de como usar a pinha de forma decorativa na noite festiva.

Mesa da ceia de Natal com pinhas decorativas (Foto: Reprodução/Pinterest)



Centro de mesa de Natal com pinhas decorativas (Foto: Reprodução/Pinterest)



Pinhas decorativa para mesa da ceia de Natal (Foto: Reprodução/Pinterest)



2. Com vela

No Natal, a vela representa Jesus, que na Bíblia é intitulado como a luz do mundo. O item também faz referência ao nome dado a festividade - considerada a festa da luz.

Incluir velas na ornamentação da mesa trará a sensação de acolhimento e aconchego. Abaixo veja algumas composições feitas com vela na mesa da ceia natalina.

Velas na mesa da ceia de Natal (Foto: Reprodução/Pinterest)



Centro de mesa de Natal com velas (Foto: Reprodução/Pinterest)



Velas na decoração da mesa de Natal (Foto: Reprodução/Pinterest)



3. Com arranjo de flores

Os tradicionais arranjos natalinos - flores e folhagens - são itens indispensáveis quando o assunto é decoração. O item é usado por muitos para atrair boas energias e vibrações.

Na mesa da ceia, eles podem ser incluídos no centro, dentro de vasos (atente-se a altura) ou soltar sobre o local. Abaixo veja ideias de como compor a mesa com arranjos.

Mesa de Natal com arranjo de flores vermelhas (Foto: Reprodução/Pinterest)



Arranjo com folhagem para o centro da mesa de Natal (Foto: Reprodução/Pinterest)



Centro de mesa de Natal com arranjo de flores douradas (Foto: Reprodução/Pinterest)



4. Com centro de comida

Utilizar o centro da mesa para por a comida da ceia não é tão comum, por ocupar muito espaço. No entanto, com uma boa organização, o local pode ser usado para por os pratos principais do jantar. Abaixo confira algumas formas de compor a mesa com as comidas natalinas.

Mesa de Natal com ceia no centro (Foto: Reprodução/Pinterest)



Ceia de Natal no centro da mesa (Foto: Reprodução/Pinterest)



Mesa da ceia de Natal com comidas no centro (Foto: Reprodução/Pinterest)



5. Temática

Os enfeites pendurados na árvore de Natal - renas, bolas, Papai Noel, anjos e pinhas - são ótimos para criar uma cenário no centro da mesa. Basta usar a criatividade para combinar os itens. Abaixo veja algumas composições.

Mesa de Natal temática quebra-nozes (Foto: Reprodução/Pinterest)



Mesa de Natal com temática de boneco de neve (Foto: Reprodução/Pinterest)



Mesa de Natal com bolas decorativas (Foto: Reprodução/Pinterest)



Sobre o assunto Idosa mantém tradição de montar lapinha de Natal há 75 anos em Fortaleza

Papai Noel e cães marcam presença no Natal de crianças internadas

Natal sem Fome: Integrantes de movimento social ocupam supermercados para arrecadar cestas básicas

Tags