Papai Noel e cães marcam presença no Natal de crianças internadas

Entre troca de afetos e risadas, os pequenos internados no Hospital Infantil Luís França partilharam um momento de lazer com uma equipe animada e canina

A magia e o divertimento tomaram conta da rotina de crianças internadas na ala oncológica do Hospital Infantil Luís França, no Centro de Fortaleza, na manhã desta terça-feira, 20. Entre troca de afetos e risadas, os pequenos partilharam um momento de lazer com uma equipe animada e canina: três cachorros da raça Golden retriever, Mamãe Noel, Papai Noel, profissionais de saúde e os pais.

Quem estava na ação era Juliana, 43, e o filho, Guilherme, 8, internado com linfoma. Os nomes foram alterados para resguardar a imagem da criança. O menino está há um mês internado para o tratamento do câncer. “Essa ação acende de volta a nossa esperança. A gente vem acreditando nesses contos que fazem bem ao coração. Para eles que ainda têm esse encantamento é uma forma de se sentir bem diante de tantas batalhas traçadas. A ação reaviva a magia de estar dentro de um conto”, comenta a mãe.

O diretor médico do Hospital, Cícero Campanharo, explicou que a ação de participação dos animais faz parte de um processo contínuo, chamado de sexteto de quatro patas, que realiza visitas a cada quinze dias nas áreas de tratamento mais sensível da unidade hospitalar. “O objetivo é trazer alegrias e confortos para as crianças internadas”.

“Algumas dessas crianças estão há meses longe dos amigos e familiares, e isso traz um impacto negativo para a saúde mental deles. A chegada dos cães traz uma leveza para o ambiente. Todo o hospital fica impactado positivamente. A leveza da ação facilita o tratamento dos pequenos. O tratamento é mais tranquilo quando as crianças estão mais felizes”, conclui o médico.



O momento com os cachorros e com os personagens de Natal é de alívio. É o que conta Rose Lima, mãe da Lara Valentina, 2. “Esse momento é muito importante para distrair e amenizar o clima. Depois que ela [Lara] adoeceu, ficou mais seletiva com as pessoas, não tem uma interação tão fluida. Ela está internada desde setembro deste ano para tratar um problema no sangue. Ela está fazendo quimioterapia há dois meses”, conta a mãe.

Sobre a ida contínua dos pets a unidade hospitalar, a tutora do sexteto quatro patas, Luciana Athayde, explica que o projeto começou na pandemia, como uma forma de realizar atividades que permitissem a interação dos cachorros com novos espaços. “Eu recebi o convite do psicólogo do Hospital para trazer os cachorros, e foi um sucesso. Essa ação é boa tanto para os cachorros quanto para as crianças. Todas as pessoas no hospital ficam impactadas com a presença dos animais no local”, diz.



A alegria desses momentos é geral. "Eu sou Papai Noel há quatros anos. Já estive aqui antes, mas a sensação é sempre de uma felicidade enorme. Eu me sinto renovado. Faz quatro anos que eu sou papai Noel", comentou Pedro Braga, com 75 anos.

