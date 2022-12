Natal sem Fome: Integrantes de movimento social ocupam supermercados para arrecadar cestas básicas

Integrantes do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) ocuparam um supermercado em Recife. No estabelecimento, localizado no bairro de Apipucos, na Zona Norte do Recife, as famílias pediram a doação de cestas básicas.

Ao G1 Pernambuco, a coordenação do movimento informou que as ocupações em redes de supermercados são “um protesto contra a fome e a carestia”. A campanha Natal sem Fome acontece anualmente.

Neste ano, o movimento reuniu dezenas de integrantes de famílias ligadas ao movimento social na ocupação do estabelecimento em Recife. Ainda ao G1, uma das coordenadoras do MLB, Josilene da Silva, afirmou que houve confusão com clientes do supermercado, e a Polícia Militar (PM) foi acionada.

Em nota, a PM informa que policiais militares do 11º Batalhão “foram acionados pela Central para uma invasão ao supermercado”.

"Cerca de 50 pessoas exigiam do estabelecimento comercial a doação de alimentos. O pleito dos manifestantes não foi atendido. Após negociação, eles foram retirados do local. Não houve danos ao patrimônio", notificou a Polícia Militar.

Manifestações no Ceará

O MBL Ceará também tem se articulado na campanha Natal Sem Fome. O movimento promoveu ações de invasão e ocupação em diversas cidades do Brasil, incluindo Fortaleza, ao longo deste sábado, 17.

Em Fortaleza, os manifestantes ocuparam um supermercado situado na av. Antônio Sales e também tiveram como objetivo a arrecadação de cestas básicas, com o lema ”com luta, com garra, a cesta sai na marra”.

