"Paracuru em Cena": município recebe atrações culturais até abril; Confira

Paracuru é um dos destinos procurados por turistas que buscam dias de lazer e diversão sem se distanciar de Fortaleza. A partir de 21 de dezembro até abril, é palco do projeto "Paracuru em Cena", que integra a programação da Temporada de Arte Cearense 2022, realizado pelo Centro Cultural Companhia de Dança em parceria com o Theatro José de Alencar.

Abordando diferentes linguagens artísticas como música, teatro, dança, literatura e cinema. Entre as atrações do Paracuru em Cena estão Paracuru Cia de Dança, Banda de Música Mestre Pixuna, Escola de Dança de Paracuru, Coletivo de Poesia, artista plástico Neno Melo e fotógrafo Emílio Sanders. A curadoria da programação é do bailarino Flávio Sampaio, idealizador do projeto.

"Paracuru em Cena" acontece no Centro Cultural Companhia de Dança. O equipamento é composto pelo Teatro David Linhares, o Teatro de Bolso Adriano Araújo, Espaço Alternativo, a Biblioteca Antônia Xavier, o Cineclube Nair e o Café D. Eliane.



Confira programação Paracuru em Cena

Dezembro de 2022



Espetáculo "A Cor da Lua"



Quando: quarta, 21, às 20 horas

Onde: Teatro David Linhares (rua Waldemar Barroso, 175 , Boca do Poço, Paracuru)

Grupos de dança convidados

Quando: quinta-feira, 22, às 20 h ras

Onde: Teatro David Linhares (rua Waldemar Barroso, 175 , Boca do Poço, Paracuru)





Janeiro de 2023

Espetáculo "Praia das Almas"

Quando: Sábado, 07 de janeiro, 20 horas

Onde: Teatro David Linhares (rua Waldemar Barroso, 175 , Boca do Poço, Paracuru)

Espetáculo "Praia das Almas"

Quando: Dia 14 de dezembro, 20 horas

Onde: Teatro David Linhares (rua Waldemar Barroso, 175 , Boca do Poço, Paracuru)





Espetáculo "Inventário de Belezas"

Quando: sábado, 21, 20 horas

Onde: Teatro David Linhares (rua Waldemar Barroso, 175 , Boca do Poço, Paracuru)

Espetáculo "Inventário de Belezas"

Quando: sábado, 21, 20 horas

Onde: Teatro David Linhares (rua Waldemar Barroso, 175 , Boca do Poço, Paracuru)

Espetáculo "Inventário de Belezas"

Quando: sábado, 28, 20 horas

Onde: Teatro David Linhares (rua Waldemar Barroso, 175 , Boca do Poço, Paracuru)

Fevereiro de 2023

Cineclube Nair: Decameron (Pier Paolo Pasolini)

Quando: sexta, 03 de fevereiro, 20 horas

Onde: Centro Cultural Companhia de Dança (rua Waldemar Barroso 175 – Boca do Poço – Paracuru-CE)

Cineclube Nair: Satyricon (Federico Fellini)

Quando: sábado, dia 04 de fevereiro, 20 horas

Onde: Centro Cultural Companhia de Dança (rua Waldemar Barroso 175 – Boca do Poço – Paracuru-CE)

Cineclube Nair: O Nome da Rosa (Umberto Eco)

Quando: sexta, 10 de fevereiro, 20 horas

Onde: Centro Cultural Companhia de Dança (rua Waldemar Barroso 175 – Boca do Poço – Paracuru-CE)



Cineclube Nair: Fantasia (Walt Disney)

Quando: sábado, 11 de fevereiro, 20 horas

Onde: Centro Cultural Companhia de Dança (rua Waldemar Barroso 175 – Boca do Poço – Paracuru-CE)

Exposição "Coala", de Neno Melo

Quando: Dias 03, 04, 10 e 11 – Exposição "Coala", de Neno Melo, às 19 horas

Onde: Centro Cultural Companhia de Dança (rua Waldemar Barroso 175 – Boca do Poço – Paracuru-CE)

Março/2023

Coletivo de Poesia

Quando: sábado, 4 de março de 2023, 20 horas

Onde: Teatro de Bolso Adriano Araújo

Apresentação de Grupo convidado

Quando: sábado, 11 de março de 2023, 20 horas

Apresentação de Grupo convidado

Quando: sábado, 18 de março de 2023, 20 horas

Espetáculo "A Cor da Lua"

Quando: sábado, 25 de março de 2023, 20 horas

Onde: Teatro David Linhares (rua Waldemar Barroso, 175 , Boca do Poço, Paracuru)





Exposição "Movimento Líquido", de Emílio Sanders

Quando: Dias 04, 11, 18 e 25, às 19 horas

Onde: Espaço Alternativo

Abril de 2023

Escola de Dança de Paracuru (Coreógrafos)

Quando: Sábado, 1 de abril de 2023, 20 horas

Onde: Teatro David Linhares (rua Waldemar Barroso, 175 , Boca do Poço, Paracuru)

Escola de Dança de Paracuru (Coreógrafos)

Quando: Sábado, 8 de abril de 2023, 20 horas

Onde: Teatro David Linhares (rua Waldemar Barroso, 175 , Boca do Poço, Paracuru)





Espetáculo "BarBaro"

Quando: sábado, 15 de abril de 2023, 20 horas



Onde: Teatro David Linhares (rua Waldemar Barroso, 175 , Boca do Poço, Paracuru)

Apresentação musical "Para Dançar"

Quando: sábado, 29 de abril, 20 horas

Onde: Teatro David Linhares (rua Waldemar Barroso, 175 , Boca do Poço, Paracuru)



