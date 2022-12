Gratuito: confira programação de abertura do Centro de Design do Ceará

Marcando a inauguração oficial do Centro de Design do Ceará, o novo equipamento cultural público do Estado promove gratuitamente a partir desta terça, 20, programação especial de abertura com exposição, festa, feira e show de Fernando Catatau e Mateus Fazeno Rock. O espaço compõe o Complexo Cultural Estação das Artes, que fica no Centro de Fortaleza.

O início das atividades acontece a partir das 19 horas da terça, 20, com o projeto Leitura de Portfólios, onde jovens designers compartilham trabalhos com profissionais da área. No mesmo dia, a partir de 19h30, ocorre edição da Festinha do Dezaine, com DJ Sarah Veloso. A festa terá outra edição na quarta, 21, com DJ Bugzinha.

Já na quinta, o equipamento acolhe, às 15h30min, o Seminário Gira Design, uma ação fechada para convidados que pretende debater políticas públicas do setor. Já às 16h30min, ocorre a Feira de Design Autoral, com expositores música comandada pelos DJs Rafa Anacé e Viúva Negra.

A programação segue à noite com a solenidade de abertura de “Tempo Presente em Nós: design, memória e inovação”, exposição com curadoria da pesquisadora Jacqueline Medeiros e do comunicólogo Jackson Araujo que reúne um mapeamento do design cearense destacando saberes ancestrais e tradicionais.

O horário provisório de visitação para a mostra é de quinta a sábado, de 12h às 20 horas, e no domingo, de 10h às 18 horas. O equipamento, porém, não funcionará no Natal e no Ano Novo.

A programação especial de abertura do Centro de Design encerra com show especial de Fernando Catatau com participação de Mateus Fazeno Rock, a partir das 22 horas. A forma de acesso à apresentação ainda será divulgada pelo equipamento.

Programação especial de abertura do Centro de Design

Quando: terça, 20, a quinta, 22

Onde: Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540, Centro)

Confira atividades de cada dia

Terça, 20

19 horas - Leitura de Portfólios, no Escritório do Centro de Design do Ceará; inscrições gratuitas para submissão de portfólios (clique aqui)

19h30 - Festinha do Dezaine com DJ Sarah Veloso, no Pátio

Quarta, 21

19h30 - Festinha do Dezaine com DJ Bugzinha, no Pátio

Quinta, 22

15h30 às 18 horas - Seminário Gira Design, com o tema “Design Para Quem?”, no Auditório (evento para convidados)

16h30 às 22 horas - Feira de Design Autoral, no Pátio, com DJs Rafa Anacé e Viúva Negra; expositores de moda: Mancuda, Pala Preta, Hust Street, Lirian Arte, Fredericas, Feira Negra, Larissa Tropicana, 4Town e Camisaria Nordestina; expositores de design gráfico: Livraria com editoras independentes, Fresta Lab, Nadifúndio, Mestre João Pedro do Juazeiro, Mike Yohason, Fernanda Meireles e Ateliê Biombo



19 horas - Abertura da exposição "Tempo Presente em Nós: memória, design e inovação", na Sala de Exposição

22h - Show de Fernando Catatau e Mateus Fazeno Rock, na Gara da Estação das Artes

