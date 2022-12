Cearense Halder Gomes conquista prêmio em festival de cinema português

"Vermelho Monet", do cineasta cearense Halder Gomes", recebeu o troféu de Melhor Filme de Ficção no 13º Festin

Na 13ª edição do Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa (FESTin), o longa brasileiro “Vermelho Monet” recebeu o troféu de Melhor Filme de Ficção. Acontecendo desde o dia 9 de dezembro, na capital Lisboa, em Portugal, o anúncio dos vencedores foi divulgado nesta quinta-feira, 15.

Das 11 categorias do Festin, as produções nacionais levaram oito, dentre elas as de Melhor Realizador Ficção para o cineasta cearense Halder Gomes, com o longa “Vermelho Monet”. O filme de Halder também conquistou os troféus de Melhor Filme Ficção e Melhor Ator Ficção, para o ator Chico Diaz.

O longa “O segundo Homem”, de Thiago Luciano, levou o troféu de Menção Honrosa Filme Ficção. Já a atriz Adriana Sottomaior recebeu o prêmio de Melhor Atriz por sua interpretação no nacional “Ursa”.

Já na categoria que premia documentários, “O Voo da Borboleta Amarela - Rubem Braga, o Cronista do Brasil”, de Jorge Oliveira, recebeu o Prêmio Pessoa Melhor Documentário. “Belchior - Apenas um Coração Selvagem”, de Natália Dias e Camilo Cavalcanti, foi agraciado com a Menção Honrosa Documentário. “Sobre Elas”, da diretora Bruna Arcangelo, recebeu a Menção Honrosa Curta.

Confira lista de premiados no Festin

Prêmio Pessoa Melhor Filme Ficção: “Vermelho Monet”, de Halder Gomes

Prêmio Pessoa Melhor Realizador Ficção: Halder Gomes por “Vermelho Monet”

Prêmio Pessoa Melhor Ator Ficção: Chico Diaz por “Vermelho Monet”

Prêmio Pessoa Melhor Atriz: Adriana Sottomaior por “Ursa”

Menção Honrosa Filme Ficção: “O Segundo Homem”, de Thiago Luciano

Prêmio Pessoa Melhor Documentário: “O Voo da Borboleta Amarela - Rubem Braga, o Cronista do Brasil”, de Jorge Oliveira

Menção Honrosa Documentário: “Belchior - Apenas um Coração Selvagem”, de Natália Dias e Camilo Cavalcanti

Prêmio Pessoa Melhor Curta: “Nada nas Mãos”, de Paolo Marinou-Blanco

Menção Honrosa Curta: “Um Sopro no Quintal”, de Gretel Marin

Menção Honrosa Curta: “Sobre Elas”, de Bruna Arcangelo

Prêmio Pessoa de Melhor Filme Infantil: “Amoreiras”, de Pedro Augusto Almeida



