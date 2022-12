Mensagem de Natal 2022: veja 4 apps para criar frases e cartões

O Natal é uma data comemorativa em que, comumente, enviamos mensagens digitais desejando boas festas aos familiares e amigos.



Com a tecnologia ao nosso favor, os textos, antes escritos e enviados de forma genérica no WhatsApp, agora podem contar com novos formatos e modelos, desenvolvidos por aplicativos que tornam as frases mais interativas e emocionantes.

Pensando nisso, O POVO preparou uma lista com 4 aplicativos que disponibilizam ferramentas para a criação de mensagens e cartões natalinos. Abaixo, confira as opções.

Mensagem de Natal 2022: 4 apps para criar frases e cartões de boas festas



Escolha umas das opções abaixo para criar seus cartões natalinos.

Fazer cartão de Natal com Foto

O aplicativo "Fazer Cartão de Natal com Foto" está disponível apenas para Android, e possui avaliação de 5 estrelas. Nele é possível criar cartões natalinos personalizados com a imagem, frase e moldura de sua preferência.

Diversos modelos de cartões são disponibilizados, no entanto, você pode alterar os elementos, tornando-o mais original. Quando o designer estiver pronto, você pode imprimi-lo ou compartilhá-lo em suas redes sociais.

Cartão de Natal e Ano Novo

O aplicativo "Cartão de Natal e Ano Novo" está disponível apenas para Android. Nele, os usuários podem criar uma infinidade de mensagens festivas personalizados - desde cartões com contagem regressiva até frases prontas para serem compartilhados.

Apesar de já possuir designers feitos, o app permite que novos cartões sejam criados, ou seja, o usuário pode criar o cartão com as cores, imagens e textos de sua escolha. Após finalizar o seu cartão, você pode compartilha-lo em suas redes sociais.

Mensagens e toques de Natal

O aplicativo "Mensagens e toques de Natal" está disponível apenas para dispositivos iOS. Nele, é possível criar mensagens natalinas bem humoradas e memoráveis, utilizando imagens de sua preferência - tanto de sua galeria quanto do próprio app.

Além de cartões personalizados, o app permite que o usuário crie vídeos e baixe toques natalinos gratuitamente. Após a finalização do seu designer, você pode compartilha-lo nas suas redes sociais.

Sticker.ly

O aplicativo "Sticker.ly" está disponível para Android e iOS, e possui avaliação de 4,7 estrelas. Esse app é uma ótima opção para quem quer criar figurinhas natalinas, para compartilhar durante conversas nas redes sociais, como WhatsApp.

No app já existem figurinhas de Natal prontas, basta buscar por figurinhas comemorativas, digitando "Natal" ou "Feliz Natal".

Caso você queira personalizar, o app também permite que sejam criadas novas figurinhas, a partir de imagens e vídeos de sua galeria. Após a finalização das figurinhas, exporte-as para o WhatsApp e envie para seus amigos e familiares.

