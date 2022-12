Betito Tavares da novela "Coração de Estudante" morre aos 42 anos

O ator Betito Tavares morreu aos 42 anos na última quinta, 15 de dezembro. O artista estreou na TV interpretando Cardosinho na novela "Coração de Estudante" da Globo, em 2002.

Através das redes sociais, os atores Guilherme Winter e Renato Góes divulgaram a informação, lamentando o ocorrido. A causa da morte não foi divulgada.

"Morávamos no mesmo prédio em Recife. Eu ainda um adolescente sonhador quando ele foi embora fazer sua 1ª novela, 'Coração de Estudante'. Suas conquistas muito me inspiraram. Hoje perdemos um inteligente e inquieto companheiro! Siga em paz! Beijo nos amigos e família", escreveu Renato no Twitter.

O último papel do ator na TV foi em 2008 ao participar de um episódio da série "Casos e Acasos" da Globo.

