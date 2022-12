Pokémon: Ash e Pikachu deixarão de ser protagonistas do anime em 2023

O último episódio com a tradicional dupla Ash e Pikachu será lançado em janeiro; a produção retorna com novos protagonistas em abril

Nas produções de Pokémon em 2023, Ash Ketchum e Pikachu deixarão de ser a dupla protagonista após quase 30 anos. Em comunicado oficial, a The Pokémon Company afirmou que na próxima fase do anime, com início em abril, haverá um novo enredo e personagens inéditos, incluindo dois protagonistas: Liko e Roy.

Depois de 25 temporadas do anime, Ash enfim se torna Campeão Mundial Pokémon. No planejamento da animação, haverá ainda uma série especial para concluir a sua história. Essa produção terá também as presenças dos famosos personagens de Misty e Brock.

Na versão original japonesa, Liko e Roy são novos treinadores a se aventurarem na saga Pokémon. Estreando em março de 2023, a animação também terá os pokémons Paldea - Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, que são originários dos jogos Pokémon Scarlet & Violet, como novos personagens.

De acordo com a The Pokémon Company, a nova série trará características que os fãs mais gostam na animação japonesa: ação, aventura, amizades e muitos Pokémon. Essa nova fase viria ainda como uma forma de celebração para quem acompanhou a jornada de Ash por tanto tempo ao lado de Pikachu.



Fim da Jornada!



O último episódio de Pokémon com Ash e Pikachu como protagonistas será lançado em 13 de janeiro de 2023. Uma nova série de Pokémon com um novo protagonista começará em abril. pic.twitter.com/4g0oWdIAkO — Otakus Brasil (@_OtakusBR) December 16, 2022

