Festival Monsters of Rock terá Kiss, Deep Purple e Scorpions em 2023

O Festival Monsters of Rock retorna ao Brasil em 2023 com grandes nomes do rock mundial em seu line-up. Nesta quarta-feira, 14, foi anunciado que as bandas Kiss, Scorpions e Deep Purple se apresentarão no evento, previsto para ser realizado em 22 de abril de 2023 no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

A venda de ingressos será aberta nesta sexta-feira, 16, no site Eventim. Os ingressos estão distribuídos em diferentes setores, sendo eles Cadeira (inferior e superior), Pista (normal e premium) e VIP (Mirante Backstage e Lounge Centenário). Os valores vão de R$ 480 a R$ 2.500 (considerando preços de inteira).

Além dos grupos citados, participarão do festival as bandas Helloween, Saxon, Symphony X e Doro. Esta será a sétima edição do Monsters of Rock, que volta a ser realizado em terras brasileiras após sete anos, quando contou com Ozzy Osbourne e com o Kiss entre os principais artistas.

7º MONSTERS OF ROCK!!!



Chegou a hora de revelar o line-up mais esperado e mais lendário de todos os tempos:



KISS, Scorpions, Deep Purple, Helloween, Saxon, Symphony X e Doro



O festival será no sábado, 22 de abril de 2023, uma produção da Mercury Concerts. pic.twitter.com/xWuFt6O6Pr — Allianz Parque (@AllianzParque) December 14, 2022

De acordo com a organização do evento, a apresentação do Kiss comemorará os 50 anos de trajetória da banda e também será um dos últimos 50 shows do grupo no mundo. O Kiss é responsável por sucessos como “Rock and Roll All Nite”, “Detroit Rock City” e “I Was Made For Lovin’ You”.

Considerada a mais bem-sucedida banda de rock alemã, Scorpions conduzirá show da turnê “Rock Believer”, referente ao álbum lançado em fevereiro. Em sua bagagem, sucessos como “Wind Of Change”, “Still Loving You” e “Wind Of Change”. No caso do Deep Purple, será a estreia da banda no palco do festival. É do grupo o hit “Smoke On The Water”.

Festival Monsters Of Rock 2023

Quando: sábado, 22 de abril de 2023

Onde: Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca, São Paulo)

Quanto: a partir de R$ 240; vendas disponíveis no site Eventim a partir de 16 de dezembro

Cadeira Superior: R$ 480 (inteira) e R$ 240 (meia)

Cadeira Inferior: R$ 780 (inteira) e R$ 390 (meia)

Pista: R$ 680 (inteira) e R$ 340 (meia)

Pista Premium: R$ 1.180 (inteira) e R$ 590 (meia)

VIP – Lounge Centenário: R$ 1.500 (inteira) e R$ 1.110 (meia)

VIP – Mirante Backstage: R$ 2.500 (inteira) e R$ 1.910 (meia)



