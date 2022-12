Com Ludmilla e Matuê, confira programação por dia do Planeta Atlântida

O Planeta Atlântida irá ocorrer nos dias 3 e 4 de fevereiro de 2023 em Sabá, no Rio Grande do Sul

Um dos principais festivais do sul do Brasil, o Planeta Atlântida de 2023 divulgou nesta segunda-feira, 12, a programação por dia do evento. Reunindo pop, rock, samba, axé, rap, sertanejo e música eletrônica em um só lugar, o festival ocorre na Saba, em Atlântida, litoral norte do Rio Grande do Sul.

Na sexta-feira, dia 3, a abertura do Planeta Atlântida fica por conta do duo de DJs Dubdogs. Poze do Rodo convida Chefin, Dilsinho, Lagum, Vitor Kley, Mochakk, Melim, Jovem Dionísio e Vera Loca também sobem ao palco. Ainda na sexta-feira, Jota Quest, Priscilla Alcantara, Luísa Sonza e Gloria Groove se apresentam, além da dupla sertaneja Matheus & Kauan, que participa pela primeira vez do Planeta Atlântida.

Já no sábado, 4, o festival fica por conta de Vintage Culture, Reação em Cadeia, Teto & Wiu, Charlie Brown Jr. 30 anos, Comunidade Nin-Jitsu, Zaka e Ariel B. Luan Santana, Jão, Armandinho e Gilsons também marcam presença no evento que abre espaço para o cearense Matuê e os artistas da 30PRAUM. Ludmilla e Ivete Sangalo também soltam suas vozes na data.

Criado em 1996, o Planeta Atlântida já reuniu mais de 1300 atrações nacionais e internacionais ao longo de suas edições, como Gilberto Gil, Ivete Sangalo, e Flo Rida. O evento retorna em 2023 após dois anos em pausa, devido a pandemia de Covid-19.

Confira programação Planeta Atlântida 2023

Sexta-feira, 3

Dilsinho

Dubdogz

Gloria Groove

Jota Quest

Jovem Dionísio

Lagum

Luísa Sonza

Matheus & Kauan

Melim

Mochakk

Poze do Rodo convida Chefin

Priscilla Alcantara

Vitor Kley

Vera Loca

Sábado, 4

Ariel B

Armandinho

Charlie Brown Jr 30 anos

Comunidade Nin-Jitsu

Gilsons

Ivete Sangalo

Jão

Luan Santana

Ludmilla

Matuê & 30PRAUM

Reação em Cadeia

Teto & Wiu

Vintage Culture

Zaka



