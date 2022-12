Cantora Margareth Menezes aceita convite de Lula para ser ministra da Cultura

Pasta foi extinta por Bolsonaro e será recriada no novo governo

A cantora Margareth Menezes disse que aceitou o convite do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ser ministra da Cultura.

"Foi uma conversa muito animadora (com Lula) para a gente que é da área da cultura. Nós conversamos e eu aceitei a missão. Recebo isso como uma missão mesmo. Foi uma surpresa para mim também", disse ela, em entrevista coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, onde a equipe de transição realiza os trabalhos.

O Ministério da Cultura foi extinto no governo de Jair Bolsonaro (PL), que a substituiu por uma Secretaria Especial. Com Lula, é anunciado que o órgão voltará a ter status de ministério.

Margareth Menezes é um dos principais nomes da música baiana, ícone do axé e do samba-reggae.

