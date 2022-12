Renato Aragão tem alta de hospital: "Olha aqui quem chegou"

Após ser internado na última quarta, 7, o humorista cearense Renato Aragão, de 87 anos, recebeu alta do hospital na manhã desta sexta, 9. A informação foi postada nas redes sociais do próprio artista e de familiares, como a filha Lívian Aragão.

Na legenda do vídeo compartilhado no perfil do Instagram do próprio Renato, o artista celebrou a alta. "Muito feliz de estar em casa e com saúde. Obrigado pelo carinho, pessoal!". Nas imagens, o cearense aparece saindo do carro e reencontrando a família e a cadelinha de estimação.

A internação de Renato foi confirmada pela esposa Lilian Aragão, que informou que o marido havia sofrido um Acidente Isquêmico Transitório (AIT) e ficaria em vigilância neurológica em hospital do Rio de Janeiro. "Ele ficou zonzo e viemos para o hospital. Pensamos que fosse labirintite", afirmou na ocasião.

Confira vídeo:







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renato Aragao (@renatoaragao)

