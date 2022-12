Produtora nega roubo de equipamentos de show de Harry Styles

Após informações de que a van que fazia transporte de equipamentos e instrumentos do show do Harry Styles teria sido roubada em Curitiba, a produtora Live Nation Entertainment, responsável pela passagem do cantor no Brasil, emitiu nota negando o roubo do material e explicando a situação.

De acordo com a Live Nation, o veículo que teria sido alvo de roubo continha itens de merchandising, como camisetas e souvenires, e não materiais essenciais para a apresentação. O transporte destes "segue em normalidade". "Não há qualquer alteração no show de Curitiba", reforça a produtora em nota.

A Live Nation informou, ainda, que os itens de merchan serão repostos a tempo do show. A apresentação de Harry Styles na capital paranense acontece no sábado, 10.

Ao longo desta semana, Styles fez shows em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na semana que vem, a turnê retorna à capital paulista para mais duas apresentações nos dias 13 e 14 de dezembro.

