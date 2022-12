Google: Morte de Paulinha Abelha teve mais busca que Elizabeth II

O Google divulgou as principais buscas na plataforma no ano de 2022. Um dos resultados mostra que a morte da cantora Paulinha Abelha foi mais procurada do que a morte da rainha Elizabeth II, no Brasil.

Paulinha era vocalista da banda de forró Calcinha Preta. No dia 11 de fevereiro, foi internada por causa de problemas renais. Porém, uma semana depois, entrou em coma após uma piora. Com a situação, Paulinha Abelha foi diagnosticada com uma bactéria no cérebro. Ela morreu no dia 23 de fevereiro.

Já a rainha Elizabeth II, chefe de Estado do Reino Unido e de 14 países da Comunidade das Nações (Commonwealth), morreu no dia 8 de setembro, aos 96 anos.



O top 5 de mortes mais buscadas é liderado por Paulinha Abelha, Elizabeth II, Jô Soares, Gal Costa e Erasmo Carlos.

