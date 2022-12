Lula anuncia nomes de cinco ministros e começa a desenhar novo governo; confira lista

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva revelou, na manhã desta sexta-feira, 9, os primeiros cinco integrantes do seu futuro ministério. O petista indicou primeiros integrantes da sua equipe para acelerar o processo de transição em áreas sensíveis como Economia, Defesa e Segurança Pública.

O anúncio aconteceu no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, onde atua a equipe de transição de governo. Confira nomes:



Fazenda

Fernando Haddad, 59 anos, ex-ministro e candidato derrotado do PT ao governo de São Paulo no 2º turno;

Casa Civil

Rui Costa, 59 anos, governador da Bahia, não disputou o Senado neste ano por causa de alianças locais;

Defesa

José Múcio, 74 anos, foi nomeado para o TCU em 2009 e foi ministro das Relações Institucionais, ambos durante os governos Lula

Justiça

Flávio Dino, 54 anos, é ex-governador do Maranhão pelo PC do B e foi eleito senador do Estado pelo PSB;

Relações Exteriores

Mauro Vieira, 71 anos, foi ministro da pasta no governo Dilma e é embaixador do Brasil na Croácia.





