Lula sobre pouca diversidade em lista de ministros: "Governo terá a cara da sociedade brasileira"

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta sexta-feira, 9, os nomes de cinco ministros que integrarão o novo governo. A lista inicial contou apenas com o nome de políticos homens, levantando o debate sobre a diversidade do grupo de titulares das pastas.

No momento aberto para as perguntas da imprensa, o petista foi questionado sobre a diversidade no novo governo, temática bastante promovida por Lula durante a campanha, e se haverá a presença de mulheres, negros e indígenas em pastas estratégicas.

Lula ressaltou que a escolha dos cinco ministros foi feita a partir de uma análise das qualificações de cada um.

“Quando você monta um governo, você monta um governo, obviamente, olhando o conjunto da sociedade brasileira, olhando a diversidade da sociedade brasileira, e você vai escolhendo as pessoas que estão aptas a determinadas funções. Esses companheiros que estão aqui são aptos, eu diria que são pessoas da mais extraordinária qualificação e qualidade, para exercer a função que lhe foi delegada”, explicou.

O presidente eleito também garantiu que, entre os nomes escolhidos para comandar os ministérios que ainda serão anunciados, há uma maior diversidade.

“Vão ter outros ministérios e vocês vão ver que nós vamos colocar muita gente para participar. Vai ter mulher, homem, negros, índios, ou seja, nós vamos tentar montar um governo que seja a cara da sociedade brasileira em sua total plenitude”, completou.



