Mais da metade dos ministros anunciados por Lula são nordestinos; veja lista

O petista antecipou a data do anúncio de alguns titulares das pastas do novo governo

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta sexta-feira, 9, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), os nomes de titulares de cinco ministérios da nova gestão.

Dos cinco nomes escolhidos para as pastas, mais da metade são nordestinos. O atual governador da Bahia, Rui Costa, foi escolhido para ser ministro-chefe da Casa Civil, o pernambucano José Múcio Monteiro, ex-ministro do Tribunal de Contas da União, será o novo ministro da Defesa e o senador eleito pelo Maranhão, Flávio Dino, comandará o Ministério da Justiça.

Além dos três ministros do Nordeste, o presidente eleito também anunciou mais dois titulares. O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad será ministro da Fazenda e o embaixador Mauro Vieira, que foi chanceler durante o mandato de Dilma Rousseff (PT), foi escolhido para o Ministério das Relações Exteriores/chefe do Itamaraty.

Inicialmente, o presidente eleito só divulgaria os nomes dos ministros após a diplomação, que ocorre na próxima segunda-feira, 12.

A presidente nacional do PT Gleisi Hoffmann afirmou, nesta quinta-feira, 8, que Lula decidiu anunciar a lista inicial para acabar com a especulação. Além disso, o petista teria antecipado o anúncio para solucionar impasses com a Câmara, as Forças Armadas e o mercado.



