Estação das Artes: Céu faz show gratuito no Fotofestival Solar

Evento de fotografia e artes visuais segue de quarta, 7, a domingo, 11, em espaços da Estação e no MIS. Apresentação da cantora Céu será no sábado, 10, com acesso gratuito e limitado

A cantora paulistana Céu já tem data para voltar a Fortaleza: neste sábado, 10, às 22h30, a artista apresenta gratuitamente o show "Um gosto de sol" dentro da programação da segunda edição do Fotofestival Solar. O evento dedicado à fotografia e artes visuais — e que também conta com acesso gratuito — ocorre de quarta, 7, a domingo, 11, em espaços da Estação das Artes, no Centro, e no Museu da Imagem e do Som do Ceará.

O show da cantora paulista acontece na Estação das Artes e haverá limitação de público para entrada: serão disponibilizadas 1,5 mil pulseiras por ordem de chegada a partir de 21 horas.

O 2º Fotofestival Solar traz diversas atividades ligadas à fotografia e às artes visuais, com discussões, reflexões e ações em políticas públicas, estética, pesquisa, fruição e formação. Com caráter multilinguagens, o evento contará, também, com o show de Céu.

Reconhecida pelos trabalhos autorais, a artista lançou no final de 2021 o disco "Um Gosto de Sol", no qual interpreta canções reconhecidas de compositores como João Gilberto, Sade, Jimi Hendrix e Fiona Apple. O show deste sábado será focado no repertório do mais recente trabalho musical da artista.

Show "Um gosto de sol", de Céu

Quando: sábado, 10, às 22h30

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540, Centro)

Entrada gratuita. Haverá distribuição de 1,5 mil pulseiras, por ordem de chegada, a partir de 21 horas

