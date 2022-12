Gabi Brandt anuncia terceira gestação: "Gravidez de extremo risco"

A influenciadora Gabi Brandt, 26 anos, confirmou em suas redes sociais nesta quinta-feira, 8, o boato de que estaria esperando um filho de Saulo Pôncio, ex-companheiro. Segundo ela, a gravidez é de “extremo risco”.

Com fotos que mostram Gabi chorando e sangue, ela inicia o texto: "Mamãe estava tão feliz vivendo com você no secreto, na nossa paz, apesar das dificuldades…"

“Mais uma vez tive minha privacidade invadida e exposta contra a minha vontade, fui forçada a contar (confirmar... porque contado ja foi) sobre sua existência, falaram ate o sexo [do bebê]”, lamenta Gabi Brandt, que manteve a gestação em segredo desde setembro por ter de risco.

Gabi publicou fotos que expôs no Instagram sangramento escorrendo por suas pernas. “No dia 30/10 eu perdi líquido e em seguida tive um sangramento forte, fui para o hospital e descobri que estava com placenta prévia. Gravidez de extremo risco. Dia 10/11 tive mais um sangramento, fui para o hospital novamente, descobri mais um descolamento de placenta e um hematoma de 5 cm”, destaca.

A influenciadora digital conta que a situação permanece a mesma com a gestação, que já completa 16 semanas.

Informação sobre a gravidez vazada

Em outubro deste ano, surgiram especulações na internet de que Gabi Brandt estaria grávida após a circulação de uma foto nas redes sociais que mostrava sua barriga um pouco acentuada mesmo vestindo roupas largas.

Na publicação feita pela influenciadora, ela ironiza e lamenta a situação do vazamento de sua gravidez: “Hoje eu parabenizo os envolvidos pelo presente que me deram num momento tão difícil e delicado. Vocês me tiraram o direito de expor a gravidez no momento em que eu me sentisse pronta, vocês me tiraram o direito de contar o sexo do meu filho, de contar para a minha família que estão vindo pro natal e eu estava planejando contar pessoalmente, pros meus amigos…”.

“Para vocês foi mais uma 'exclusiva, cifrada', mas eu perdi esses momentos que farão muita falta”, finaliza.



