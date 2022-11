Mel Maia coloca DIU após vidente prever gravidez

A atriz Mel Maia, 18 anos, publicou em seu stories do Instagram um vídeo afirmando que colocou DIU, um método contraceptivo intrauterino, após uma vidente "prever" que ela ficaria grávida em 2023.

No vídeo publicado, a atriz conta que já estava em seus planos aderir ao método contraceptivo e, após receber uma mensagem de Lene Sensitiva - vidente famosa nas redes sociais - tomou a atitude de fazer o procedimento.

"Desculpem não ter aparecido mais cedo. Eu sai cedo de casa porque eu fui colocar meu DIU. Eu tava pensando em colocar o DIU há um tempo, mas quando a Lene Sensitiva me mandou mensagem, minha gente, foi quando realmente colocar", declarou Mel Maia.

A atriz fala que fez tudo de acordo com o seu consultório ginecológico. "Coloquei acordada no consultório. Eu tinha falado com a doutora que eu queria colocar apagada porque sinto muito cólica", explicou.

Brincando com a situação, Mel finaliza falando que vai mandar uma mensagem para a vidente: "Lene Sensitiva, Babys, aqui não".



