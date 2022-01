Gabi Brandt anuncia fim do casamento com Saulo Poncio: "aprendi muito"

Gabi Brandt anunciou o fim de seu casamento com Saulo Poncio nas redes sociais. Os dois estavam casados desde janeiro de 2019

O casamento de Gabi Brandt e Saulo Poncio chegou ao fim. Na segunda-feira, 3, a influenciadora digital anunciou que os dois tinham se separado oficialmente.

“Escrevo isso com lágrimas nos olhos, mas com o coração em paz, pois sei que aquele que cuida de nós sabe de todas as coisas. Na vida, às vezes temos que dar dois passos pra trás para poder seguir o caminho certo, e decidimos que cada um seguirá o seu”, escreveu em publicação nas redes sociais.

“Estaremos sempre juntos, não mais como um casal, mas como família. Eu e Saulo temos dois filhos lindos e só boas memórias de tempos incríveis que passei ao lado dele”, afirmou. Os dois são pais de Davi, de 2 anos, e Henri, de 11 meses.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Aprendi muito com ele, conheci o amor de verdade, em sua pureza e maior intensidade possível! Vou amá-lo pro resto da vida e em mim ele terá sempre uma companheira e eterna intercessora”, finalizou.

No fim de dezembro do ano passado, Saulo havia explicado que o casal estava em crise e, por isso, ambos decidiram passar um tempo separados. Apesar disso, eles comemoraram o Natal juntos ao lado da família.

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto BBB: Carla Diaz é atacada por fãs de 'Carthur' após assumir novo namorado

Filho do Faustão: quem é João Guilherme, que estará com o pai na Band

BBB 22: Douglas Souza nega participação no reality show

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags