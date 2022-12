Ex de Éder Militão abre o jogo sobre traições na gravidez: "Pai do ano"

Enquanto a Seleção Brasileira ainda está descansando para o próximo jogo contra a Croácia, que ocorrerá na sexta-feira, 9, o jogador Éder Militão voltou a ser destaque nos perfis de fofoca. A ex-companheira do atleta, Karoline Lima, detalhou as traições que sofreu durante a gravidez.

A loira, que está curtindo a Farofa da Gkay, descobriu que o ex-namorado voltou a trocar mensagens com uma antiga moça. No entanto, essa famosa teria sido um dos pivôs dos estresses durante a gravidez, já que Éder Militão a traía direto em outros países.

"A saudade que os dois tinham era tão grande, que bateu enquanto eu ainda estava com ele, e grávida. Que loucura! Inclusive, a gata também é tão cara de pau, que quando via que eu e ele estávamos mal, a serva de Deus me procurava para me aconselhar horrores”, comentou Karoline em uma publicação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ela ainda contou que a moça a procurava para trocar informações sobre Éder Militão e, no final, estava ficando com o jogador comprometido. “Depois descobri que, pelas minhas costas, estava lá belíssima pegando ele… e eu grávida. A crente do pau oco e o pai do ano. Coisa mais linda de se ver, se merecem. Almas gêmeas", disse a cearense.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast aqui

Tags