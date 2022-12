Gloria Maria é afastada do Globo Repórter para tratar tumor

A apresentadora Gloria Maria foi afastada do Globo Repórter para realizar tratamento contra um tumor no pulmão, já planejado para acontecer. No comunicado oficial da emissora, publicado nesta quarta-feira, 7, foi informado que ela entrará em uma “nova etapa” no cuidado de sua saúde.

"Gloria Maria está afastada do Globo Repórter dando prosseguimento a uma nova etapa de seu tratamento, prevista já há alguns meses. Ela está bem, em casa, com previsão de retorno apenas no ano que vem”, comunicou a Rede Globo.

A jornalista já estava afastada desde o dia 5 de agosto do programa que apresentava ao lado de Sandra Annemberg. Gloria Maria deve retornar ao Globo Repórter e a demais trabalhos na televisão no próximo ano, prevê a emissora.

Devido ao afastamento, Gloria também não irá apresentar o especial de fim de ano que está previsto para o dia 30 de dezembro; Sandra Annemberg ficará à frente da programação.

Em 2019, a apresentadora havia descoberto um tumor no cérebro e se submeteu a uma cirurgia de risco. Ao programa Roda Viva no dia 14 de março, da TV Cultura, Gloria Maria falou sobre a repercussão do problema.

“Eu estava viva, com o diagnóstico de um tumor no cérebro, muita gente achou que era um câncer, mas não, era um tumor terrível, que se eu não tivesse descoberto naquele momento, ele me mataria em 15 dias”, contou ela, no Roda Viva, da TV Cultura, no dia 14 de março.

