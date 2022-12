Trudel e Pretzel: conheça os doces quentes famosos por seus formatos

Se tem um doce que chegou de mansinho a Fortaleza é o delicioso Trudel. Com uma receita de origem romena, o alimento é feito com massa especial assada em espetos na hora, com açúcar e canela, e servido com diversas opções de recheio. Representado na cidade pela franquia Royal Trudel, com loja no shopping Iguatemi, o doce vem com uma proposta de sobremesa descomplicada, um tipo de fast casual.

"Foi em um dia que eu e meu irmão fomos buscar nossos pais no aeroporto, eles estavam voltando de Praga. Contando sobre a viagem, eles mostraram fotos de um doce que eles não sabiam o nome, mas que acharam muito delicioso. Meu pai falou a seguinte frase: 'não existe no Brasil'. Seis meses depois desse dia, a Royal Trudel estreou em Gramado", conta Patrícia Turmina, sócia e fundadora da empresa.

Eleito cinco vezes o melhor doce de Gramado pela revista "Sabores do Sul" e vencedor do prêmio Melhor Doce da Cidade de Canela, o trudel idealizado por Patrícia e seu irmão, Luis Turmina, já soma hoje mais de 50 lojas espalhadas pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Ceará, Paraíba, Maranhão, Rio Grande do Norte, Sergipe, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Em entrevista, a empresária conta que sempre foi um sonho empreender, mas ressalta as dificuldades do início, que aconteceu em 2016: "Eu e meu irmão tínhamos um sonho maluco de construir uma máquina que fizesse cachorro quente. Até preparamos o projeto, mas o orçamento ficou muito caro. Na noite que nossos pais voltaram de viagem, a gente já sabia qual seria nosso novo investimento. Passamos seis meses procurando a história do produto e suas receitas. Compramos um forninho elétrico e começamos a trabalhar. Nosso trabalho de divulgação foi muito intenso em Gramado, mas com baixo orçamento. Então, nossa ideia era cozinhar Trudels a mais para oferecer a vizinhos e hóspedes de hotéis próximos. Eu e meu irmão vivemos uma vida de padeiro por alguns anos", relembra Patrícia.

Em 2018 a Royal Trudel já contava com cinco lojas próprias. Com a formatação do negócio no modelo de franquias, vieram os manuais, ajustes no cardápio e todas as informações que precisavam para expandir o negócio pelo País. A primeira unidade franqueada abriu as portas em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

Aos poucos, Patrícia, que é formada em Administração de Empresas, foi aprendendo a equilibrar os pontos. "Foi um aprendizado doloroso", afirma. Muita coisa a empresária delega hoje, mas de uma ela não abre mão: "eu e meu irmão ainda preparamos a massa, para manter a receita em segredo".

Os sabores mais desejados por aqueles que já são fãs do doce são o Camafeu, que consiste em chocolate branco com nozes e varia de R$ 16 a R$ 22; e o Sensação Gelado, de nutella com morango e sorvete, que custa entre R$ 28 e R$ 32,90.

No Brasil, os irmãos resolveram desenvolver e patentear um forno específico pensando em operar em shoppings e aeroportos, de forma a preservar a maciez interna e o crocante por fora do trudel. Já em locais como Praga e Budapeste, o alimento é tradicionalmente assado em espetos de madeira e servido em barraquinhas espalhadas pelas cidades.



Sobre a Royal Trudel

A Royal Trudel nasceu em junho de 2016, a partir da ideia de dois irmãos, com apenas uma loja no centro de Gramado. O atendimento e sabor da Royal Trudel caíram no gosto dos turistas e o produto conquistou um lugar especial no coração dos clientes, que agora também são brasileiros. A empresa vem expandindo rapidamente desde então.

O modelo da Royal Trudel se assemelha às barraquinhas europeias, uma mistura de self-service (por não contar com equipe de garçons) e take-and-go (sempre servido em embalagens para levar).

Onde: 1º piso do Shopping Iguatemi (Av. Washington Soares 85)

Quando: segunda a domingo, no horário de funcionamento do Shopping

Informações: (54) 99163-9402 @royaltrudel

Para os fãs de pretzel

Os pretzels não podem deixar de ser mencionados quando o assunto é massa com diferentes recheios açucarados. Sua origem carrega algumas dúvidas, muitos suspeitam que a primeira receita tenha surgido na Alemanha, mas há quem afirme que o doce veio da França ou da Itália.

Uma das versões mais interessantes é de que foi inventado por um monge italiano, no ano de 610, como recompensa para crianças que memorizavam com exatidão orações e passagens bíblicas. Ele teria moldado pedaços de massa de modo que as tiras representassem braços dobrados em oração, e o alimento teria recebido dos monges o nome de pretiola, "pequena recompensa", em latim.

Segundo essa versão, o termo pretzel transformou-se na palavra italiana bracchiola - que significa "bracinhos". O nome do doce parece ser, assim, também derivado da palavra latina bracchium, que significa braço.

Inconfundível devido ao seu formato, é possível encontrar variedades da massa coberta com diversos tipos de recheio, como queijo e bacon e pepperoni com parmesão. Há também opções que apostam no açúcar, como banana com açúcar, chocolate, chocolate branco, chocolate com avelã, coco com açúcar, doce de leite, goiabada e ovomaltine.

Em Fortaleza, a franquia Mr. Pretzels se destaca com a quantidade de lojas, estando presente nos shoppings RioMar, Iguatemi e Del Paseo, e com as diferentes coberturas ofertadas, sendo o de açúcar com canela o mais vendido, custa R$ 14.

Onde: Shopping RioMar (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500), Iguatemi (av. Washington Soares, 85) e Del Paseo (av. Santos Dumont, 3131)

Quando: horário de funcionamento dos Shoppings

Informações: @mr.pretzelsbrasiloficial

