Djavan anuncia turnê mundial em 2023; Brasil está na rota

Celebrando o mais recente álbum, Djavan fará turnê mundial em 2023 e promete passar por todas as regiões do Brasil

Um dos grandes nomes da música brasileira, Djavan anunciou uma turnê mundial para 2023. Com primeiro show já marcado para acontecer no mês de março em Maceió, o cantor alagoano promete passar por todas as regiões do Brasil.

Na capital de Alagoas, terra natal de Djavan, as vendas dos ingressos já estão abertas, com valores de R$ 30 a R$ 140, para o primeiro lote. Aracaju, em Sergipe, também já possui data confirmada para receber a Turnê “D”, que ocorrerá no dia 6 de abril. Além dos estados brasileiros, a turnê irá passar pelos Estados Unidos e países da Europa, totalizando mais de 50 apresentações durante a temporada de shows em 2023.

Os shows irão apresentar o álbum “D”, 25º disco da carreira do músico, que foi lançado este ano e traz 12 novas canções para os fãs e apreciadores de um dos principais compositores da MPB. Além dos lançamentos mais recentes, clássicos como “Lilás”, “Se...” e “Sina” são músicas confirmadas no repertório do alagoano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia também | Djavan lança "D" com novas parcerias, canção política e otimismo



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast aqui

Tags