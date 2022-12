Ednardo canta "Sarau Vox 72" neste domingo, 4, no Cine São Luiz

Autor de canções como “Pavão Mysteriozo”, “Enquanto Engomo as Calças” e “Varal”, o cantor e compositor Ednardo apresenta show neste domingo, 4, às 18 horas, no Cineteatro São Luiz. Celebrando 50 anos da gravação do álbum “Sarau Vox 72”, só lançado em 2021, o cearense convida ao palco os músicos Carlinhos Patriolino (guitarra), Luiz Miguel (baixo), Igor Ribeiro (bateria) e Cláudio Mendes (teclado e samplers).

O show “Sarau Vox 72 - 50 anos de canções” apresenta as músicas do álbum estilizadas com arranjos de Cláudio Mendes. “O convite veio diretamente dele (Ednardo). O mais importante foi ele ter me dado liberdade de criar arranjos novos para as músicas, não apenas reproduzir, mas pensar em novas roupagens. Foi um desafio e uma honra pegar músicas tão clássicas e fazer versões diferentes”, detalha o músico que também é produtor cultural.

Gravado em 1972, pouco antes de se mudar para o Sudeste, “Sarau Vox” traz clássicos da carreira de Ednardo, como “Carneiro” e “Beira Mar”, além de músicas de artistas do Estado e parceiros de longa data do cantor, como Belchior, Fagner e Rodger Rogério. O nome disco do cearense faz referência a uma apresentação realizada na loja de artigos musicais Vox, localizada no então Edifício Parente, no centro de Fortaleza. Na loja de discos, Ednardo tocou as canções a convite do amigo Gerardo Lima, colecionador e pesquisador musical, como uma última apresentação na Capital antes de se mudar para o Rio de Janeiro.

Sobre as faixas de “Sarau Vox”, Cláudio declara que “Manga Rosa” é uma das músicas preferidas pela letra e brincadeira poética que Ednardo fez. Para o show de domingo, o músico adianta que terão momentos mistos: com canções atualizadas em novos arranjos, um acústico e mais intimista e outro com os clássicos em suas versões originais. “Acredito que vá contemplar bastante, desde quem já acompanha e conhece o original, aqueles que estão abertos a ouvir as músicas de forma diferente", finaliza Cláudio Mendes.



Ednardo apresenta “Sarau Vox 72 - 50 anos de canções”

Quando: domingo, 4 de dezembro, às 18 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500, Centro)

Quanto: R$50 (inteira) e R$25 (meia) + 1kg de alimento não-perecível para o Programa Mesa Brasil Sesc

Vendas no local e no Sympla



