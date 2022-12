Mambembe faz baile de Carnaval neste sábado, 3, no Pirata Bar

Já em clima de Carnaval, Mambembe realiza festa temática neste sábado, 3, no Pirata Bar, na Praia de Iracema. Em celebração da posse de Lula, a festa intitulada “Todo mundo vai namorar” traz Mulher Barbada e Deydianne Piaf para comandar o baile que tem início às 22 horas.

Do MPB ao axé, passando pelo pop, funk e o piseiro, o baile da Mambembe percorre diversos ritmos que vão fazer o público relembrar os antigos carnavais e se preparar para o Carnaval de 2023. No line up, os DJs Estácio Facó, Beea Gondim, Silas Costas, Viúva Negra e Karolaynne são convocados para agitar a festa marcada para encerrar às 5 da manhã do dia seguinte.

Os ingressos estão sendo vendidos no site do Sympla, com valores de R$30 (meia) e R$60 (inteira). Havendo, também, o ingresso solidário no valor de R$35 mais 1kg de alimento que será doado ao projeto Nosso Alimento, da Tenda Espiritualista Mãe Tutu, e para a Cozinha Solidária, do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST).

Baile Mambembe “Todo mundo vai namorar”

Quando: sábado, 3, às 22 horas

Onde: Pirata Bar (rua dos Tabajaras, 235 - Praia de Iracema)

Informações: (85) 98601.3839

Ingressos a venda no Sympla



