Porto Iracema realiza evento sobre atuação no audiovisual neste sábado, 3

A escola Porto Iracema das Artes promove o evento “Qual o lugar do ator no Cinema?”, com a atriz carioca Amanda Gabriel, neste sábado, 3, de 14 às 20 horas, na sala de teatro da instituição. A vivência propõe um espaço de reflexão sobre o trabalho do ator no audiovisual, com ênfase na natureza colaborativa deste meio.

De acordo com o coordenador do laboratório de teatro, Levy Mota, serão disponibilizadas, no primeiro dia, gratuitamente e por ordem de chegada, 20 vagas para profissionais e estudantes das áreas de atuação, direção e roteiro. Os interessados de outros campos também podem participar. Já o segundo momento, que acontece no domingo, 4, está restrito à Cia Inquieta, que fez o convite à preparadora.

“Do meu ponto de vista, de quem trabalha com teatro e cinema há 15 anos, é uma oportunidade ímpar, de extrema importância. O público terá a possibilidade de trocar experiências e aprendizados com alguém de destaque no cenário nacional”, comentou Levy.

Segundo ele, durante o encontro, Amanda comentará sobre a função do atuador na criação dos filmes e como pensar os processos de preparação de elenco a partir das encruzilhadas criativas que potencializam a atividade cênica.

“É um luxo receber a Amanda aqui na escola. Uma das mais importantes preparadoras de elenco do País, reconhecida internacionalmente por seu trabalho em filmes geniais como ‘O Som ao Redor’, ‘Tatuagem’, ‘Aquarius’ e ‘Bacurau’. Ela aceitou o convite com alegria e fez questão de destacar a importância da educação pública no nosso País”, disse.

Para ele, além de rica, a oficina também reunirá pessoas de grande potencial artístico do Estado para aprender sobre a interação dos corpos em cena. O coordenador destaca a relevância dessas orientações no aperfeiçoamento técnico dos profissionais.

“Amanda conquistou uma graduação recentemente como coordenadora de intimidade, função muito importante, principalmente, depois dos casos de violência e assédios nos sets de filmagens hollywoodianos. Vai ser um encontro muito produtivo e talvez inédito em Fortaleza”, concluiu Levy Mota.

Sobre Amanda Gabriel

Amanda Gabriel, atriz e educadora natural do Rio de Janeiro (RJ), estudou artes cênicas na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e cinema na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Desenvolve pesquisas sobre os processos e metodologias de construção do discurso e criação do ator. Ao longo dos últimos 17 anos, trabalhou como Preparadora e Produtora de Elenco e Assistente de Direção, além de dar aulas e oficinas de atuação e direção de atores. Responsável pela preparação de elenco dos filmes “Tatuagem” (Hilton Lacerda, 2013) e “Bacurau” (por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, 2019), tornou- se, em 2022, uma dos quatro profissionais no Brasil com formação para atuar como Coordenadora de Intimidade.

A Instituição

A Porto Iracema das Artes é a escola de formação e criação em artes do Governo do Estado do Ceará, instituição da Secretaria da Cultura (Secult), e gerida pelo Instituto Dragão do Mar (IDM). Fundada em 29 de agosto de 2013, desenvolve processos formativos nas áreas de música, dança, artes visuais, cinema e teatro, com a oferta de cursos básicos e técnicos, além de laboratórios de criação. Todas as ações oferecidas são gratuitas.

Qual o lugar do ator no Cinema?

Quando: 3 de dezembro, sábado, de 14 às 20 horas

Onde: Sala de Teatro da Escola Porto Iracema das Artes (rua Dragão do Mar, 160, Praia de Iracema).

Vagas: 20 vagas, gratuitas e por ordem de chegada, para profissionais e estudantes nas áreas de atuação, direção e roteiro



