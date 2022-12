Karen Bachini é acusada de romantizar pobreza e destratar funcionária

A influenciadora Karen Bachini está sendo "cancelada" por internautas após se envolver em duas polêmicas na última semana. O primeiro caso começou após trechos de entrevistas viralizarem nas redes sociais, no qual ela foi acusada de romantizar a pobreza. Em meio a essa polêmica, outra veio à tona: uma ex-funcionária da blogueira a acusou de tortura psicológica e bullying.

Um dos trechos viralizados foi uma participação de Karen no podcast Divã da Diva, onde a influenciadora comparou o trabalho de uma modelo com o trabalho de agricultores. “Pra mim quem faz o maior trabalho, que é mais difícil, que eu já vi até hoje, é modelo. E você pode achar que não. Pode achar que o cara da lavoura sofre mais, mas o cara da lavoura tem o horário dele, ele vai pra casa feliz”, afirmou. “É um trabalho difícil pra c******, mas é um trabalho braçal, manual. O trabalho de um ator, de uma modelo, pelo meu ponto de vista, é um negócio assim, que tipo nada nunca tá bom se você não é a Gisele Bündchen”, acrescentou.

Outro trecho, que saiu de uma participação da blogueira no DiaCast, também rendeu críticas. Na ocasião, Karen relembrou uma viagem à Bali, na Indonésia, e afirmou que os moradores da ilha eram felizes com “nada”. “São uma das pessoas mais felizes que eu já conheci, sendo que eles não têm nada, nem carne, sabe? Não tem na alimentação deles. É só arroz mesmo. A gente não precisa ter nada. E eu acho que essas coisas que a gente tem prendem a gente e deixam a gente mais infeliz mesmo”, declarou.

Após os vídeos viralizarem, Karen foi acusada de romantizar a pobreza e chegou a pedir desculpas por meio das redes sociais. “Li muito de tudo o que escreveram nas últimas horas sobre mim e assumo que vocês têm razão! A mim só cabe cuidar do que falo nas minhas redes, aprender com tudo isso e me desculpar. Muito obrigada e me desculpem por nem sempre entender e dizer as coisas da forma correta”, escreveu no Twitter.

A blogueira chegou a publicar um vídeo de quase 30 minutos onde reage às declarações polêmicas e pede desculpas por cada uma delas. No entanto, a polêmica não parou por aí. Uma ex-funcionária da influenciadora fez uma transmissão ao vivo no Instagram, acusando Karen de tortura psicológica e bullying.

Priscilla Danielle trabalhou para a blogueira durante o ano de 2019. “Nesses seis meses que eu fiquei com essa pessoa eu fui muito torturada psicologicamente”, afirmou. “Era bullying, era pressão psicológica”, relatou. De acordo com a ex-funcionária, a blogueira menosprezava seus problemas de saúde e fazia piada com sua imagem em grupo de WhatsApp.

Além dos maus-tratos, Priscilla afirma que houve desvio de função. Ela teria sido contratada para criar conteúdo para Karen, testando produtos, elaborando roteiros e editando vídeos. No entanto, ela também era encarregada de cuidar dos cachorros, recolher as fezes dos animais, auxiliava o marido da influenciadora com a alimentação, buscava encomendas nos correios e entregas de delivery na portaria.



Priscilla chegou a mover um processo trabalhista contra Karen, mas afirma que “ganhou muito pouco”. “Eu fiquei com muito medo durante esses anos todos, só que eu sou a vítima”, declarou.



Após a repercussão do vídeo, Karen comentou o caso. “Estou sendo alvo de acusações inverídicas”, afirmou. De acordo com a blogueira, o processo que a ex-funcionária moveu foi encerrado há dois anos e Priscilla teria sido condenada por litigância de má fé.

“Eu nunca agi de nenhuma forma que afetasse a honra, dignidade, saúde mental ou integridade de qualquer pessoa que tenha trabalhado comigo ou prestado serviços pra mim”, declarou.



