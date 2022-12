Netflix: Série sobre Príncipe Harry e Meghan Markle ganha teaser

Jornal do Commercio

O casal da realeza Meghan Markle e Príncipe Harry terão seu relacionamento contado em uma nova série da Netflix. O documentário “Harry e Meghan” promete bastidores inéditos do dia a dia do casal e das polêmicas que envolvem o relacionamento dos dois.

Casados desde 2018, Harry e Meghan são pais dos pequenos Archie, de três anos, e Lilibeth Diana, de um ano, protagonizaram intrigas envolvendo a família real que foram responsáveis pelo rompimento do príncipe com a realeza.

Segundo a Netflix, o documentário abordará detalhes incomuns do relacionamento do duque e da duquesa de Sussex, que, até então, permaneceram secretos.

"A história deles é uma das histórias de amor mais importantes da história, e mesmo os fãs e seguidores mais conectados de sua história nunca a ouviram ser contada assim antes", afirmou o streaming.

“Harry & Meghan'' estão divididos em seis episódios. A série inclui entrevistas com familiares e amigos que nunca falaram publicamente sobre o relacionamento do casal antes, bem como historiadores e jornalistas que detalham como a mídia influenciou o relacionamento de Harry e Meghan com a família real e a Commonwealth em geral.

A produção é dirigida pela diretora duas vezes indicada ao Oscar e vencedora do Emmy, Liz Garbus. Até o momento não há data de estreia.



Assista o teaser de "Harry & Meghan":

