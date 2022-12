Baturité: Mosteiro dos Jesuítas celebra centenário com programação festiva

O Mosteiro dos Jesuítas, em Baturité, realizará uma série de exposições, apresentações e um jantar especial para celebrar seu primeiro centenário. A programação inicia nesta sexta-feira, dia 2, seguindo até o sábado, 3.

A programação para hóspedes e visitantes começa com a palestra sobre o documentário "A Carta", com Daniela Queiroz Zuliani, professora da Unilab, na sexta-feira, dia 2. O filme aborda a carta encíclica "Laudato Si", publicada pelo Papa Francisco em 2015 e que trata sobre o cuidado com o meio ambiente e com as pessoas.

No dia seguinte, acontece a apresentação do sexteto de cordas da Tapera das Artes, ao pôr do sol. Logo depois, será realizada a inauguração do monumento do centenário, no pátio interno. Às 18h30min, padre Eugênio vai presidir a celebração eucarística para a comunidade. Para finalizar as festividades, será oferecido um jantar aos convidados.

Durante todo o mês de dezembro, a partir do dia 1º, o Mosteiro dos Jesuítas recebe também a exposição "P & B", com quadros do cirurgião e artista plástico, Isaac Furtado.

100 anos de acolhida e novidades

Em sua fundação, o mosteiro era denominado "Escola Apostólica de Baturité". Foi fundado em fevereiro de 1922 para acolher novos jesuítas. A construção levou mais de dez anos para finalizar a parte atual. No dia 3 de dezembro de 1922, foi benta a pedra fundamental por Dom Manuel da Silva Gomes, Arcebispo de Fortaleza na época.

Diretor e sacerdote jesuíta, padre Eugênio Pacelli, destaca as obras realizadas no mosteiro. A última, entregue em agosto, foi a residência dos padres, as novas acomodações para hóspedes, inclusive climatizadas, a capela e área comum.

“Além das melhorias estruturais, estamos trabalhando os pilares social, cultural e espiritual. É uma missão muito bonita e de muita responsabilidade que me foi confiada. Quero contribuir para melhorar a qualidade de vida da comunidade local. Entregamos periodicamente cestas básicas, desenvolvemos a espiritualidade e as atividades sociais e culturais, também”, disse o padre Eugênio Pacelli.

Centenário do Mosteiro dos Jesuítas

2 de dezembro

18 horas - Palestra e reflexão sobre o filme "A Carta", documentário da carta encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, com Daniela Queiroz Zuliani, professora da Unilab

3 de dezembro

16 horas - Apresentação do Sexteto de cordas da Tapera das Artes ao pôr do Sol

17 horas - Inauguração do monumento do centenário no pátio interno

18h30min - Celebração Eucarística com padre Eugênio Pacelli

19h30min - Partilha do bolo do centenário

20 horas - Jantar para hóspedes e convidados seguido de momento festivo



