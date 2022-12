Maria Bethânia cancela participação no especial de Roberto Carlos

Comandado por Roberto Carlos, o show de fim de ano da Globo é um dos clássicos da televisão brasileira. Entretanto, nesta edição de 2022, não contará com todos os artistas convidados emissora. Uma baixa já confirmada é da cantora Maria Bethânia.

Gravado no fim de novembro e previsto para ir ao ar no dia 23 de dezembro, o especial conta com nomes como Maiara e Maraísa, Lucy Alves e Luiz Carlos, vocalista do grupo Raça Negra, já confirmados. A assessoria da rede Globo divulgou nota justificando a ausência da cantora baiana Maria Bethânia.

“Estava prevista e confirmada, mas por questão de agenda não irá mais participar”, explica o comunicado. Os ensaios para o show tiveram início na última segunda-feira, 28.

Maria Bethânia e Roberto Carlos

Por muito tempo, a cantora dividiu os palcos com o cantor Roberto Carlos. Os dois aparecem juntos em especiais de 1980 e 1993, além de outras oportunidades. Confira a interpretação da dupla da canção "As Canções Que Você Fez Pra Mim", da dupla Roberto e Erasmo Carlos.

