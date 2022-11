Joelma desabafa com os fãs em show: "Eu tive três derrames"

Durante a turnê, a cantora revelou as dificuldades após se recuperar de quinto teste positivo para Covid-19

A cantora Joelma compartilhou um momento de sua vida pessoal na última sexta-feira, 25, enquanto se apresentava na turnê “Isso é Calypso” na cidade de São Paulo. Emocionada, ela revelou ao público que sofreu “três derrames oculares”, além de “várias paradas cardíacas”.

A batalha da paraense contra os efeitos da Covid-19 começou ainda em 2020, e, desde então, Joelma foi diagnosticada com o vírus cinco vezes, a última em novembro. “Isso ninguém sabe, eu passo sozinha”, declarou a cantora.

Quando contraiu a doença pela quarta vez, em junho de 2022, a cantora apareceu com o seu rosto inchado e foi diagnosticada com um quadro de esofagite, gastrite e um edema, ficando cerca de cinco dias internada no Hospital São Luiz Itaim (SP).

Joelma e a Covid longa

A cantora paraense de 48 anos já recebeu todas as doses de vacina e as sequelas apresentadas podem estar conectadas à Covid longa, descrita pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como “sintomas que duram pelo menos dois meses e não podem ser explicados por um diagnóstico alternativo.”

Recuperada de sua quinta infecção, Joelma continua a promover a turnê “Isso é Calypso Tour Brasil”, visitando diversas cidades; o projeto resultará em um novo DVD especial para os fãs.

aqui o vídeo pra quem perguntou, ela dizendo que teve 3 derrames oculares e algumas paradas cardíacas pic.twitter.com/B6pRUKjDsB — bia esposa da joelma (@mmartellib) November 26, 2022

