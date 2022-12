The Weeknd no Brasil: Veja o que se sabe sobre shows e ingressos

Cantor canandense The Weeknd anunciou dois shows no Brasil em 2023

Um dos principais astros da música pop atual, o cantor The Weeknd anunciou dois shows no Brasil para 2023 com a turnê "After Hours Til Dawn". As apresentações serão realizadas no Rio de Janeiro, em 7 de outubro, e em São Paulo, e 10 de outubro.

O show do Rio ocorre no Estádio Nilton Santos, o Engenhão. Já em São Paulo, ocorre no Allianz Parque.

Essa é a sétima turnê do artista canadense, divulgado ao mesmo tempo o seu quarto e quinto álbuns de estúdio, "After Hours" (2020) e "Dawn FM" (2022). A primeira etapa da turnê de todos os estádios começou em 14 de julho de 2022, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e terminou em 27 de novembro no SoFi Stadium, em Inglewood.

LEG TWO IS HERE After Hours Til Dawn Tour comes to Europe and Latin America!!! https://t.co/OgBYRWPYOV pic.twitter.com/6YVQDiSQoa — The Weeknd (@theweeknd) November 28, 2022

Confira informações sobre ingressos

De acordo com o site oficial de The Weeknd, os ingressos começam a ser vendidos no dia 8 de dezembro, às 10 horas.

Ainda não se tem informações sobre em qual site ocorrerá as vendas, mas é provável que seja no Eventim. Já os preços serão revelados quando os ingressos começarem a serem vendidos.



(Emannuel Bento)

