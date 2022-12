Netflix: "Alice in Borderland" e mais séries que voltam em dezembro

Jornal do Commercio

Jornal do Commercio Autor

Autor Jornal do Commercio

Séries como "Alice in Borderland" ganham novos episódios no mês de dezembro na Netflix

O mês de dezembro costuma ser especial com todas as festividades de fim de ano e não seria diferente na Netflix. Como presente para os seus assinantes, a plataforma separou diversos títulos de séries e filmes para adicionar em seu catálogo.

Entre as novidades, estão episódios novos de produções que conquistaram o público, despedida de personagens e estreia de novas tramas.

Veja abaixo cinco séries destaque para maratonar nos últimos dias do ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

2 de dezembro: Amigas para Sempre (2ª temporada)

Para a tristeza dos fãs, "Amigas para Sempre" foi cancelada Netflix. Porém a sua segunda e última temporada será uma despedida especial, com 16 episódios ao todo e dividida em duas partes. A segunda parcela só será lançada em 2023.

A série conta a história da amizade de Tully (Katherine Heigl) e Kate (Sarah Chalke), duas meninas muito diferentes, mas que conseguiram manter a amizade até a fase adulta.

21 de dezembro: Emily em Paris (3ª temporada)

Um ano após se mudar de Chicago para Paris em busca de seu trabalho dos sonhos, Emily (Lily Collins) se vê dividida e terá que decidir onde está sua lealdade no trabalho e em sua vida amorosa.

(Clique para conferir o trailer)

21 de dezembro: Alice in Borderland (2ª temporada)

Continuação da série japonesa que conquistou fãs e todo o mundo. Um gamer e dois amigos são transportados para uma versão paralela de Tóquio, onde precisam participar de diversos jogos mortais caso queiram sobreviver.

(Clique para conferir o trailer)

25 de dezembro: The Witcher: A Origem (1ª temporada)

Série derivada de "The Witcher", sucesso protagonizado por Henry Cavill.

Mais de mil anos antes dos acontecimentos da produção original, sete párias do mundo dos elfos se unem em uma missão contra um poderoso império.

(Clique para conferir o trailer)

28 de dezembro: Casamento Às Cegas: Brasil (2ª temporada)

O reality show teria sua nova temporada lançada em 30 de novembro, porém foi adiada. Ela será dividida em três partes, com os primeiros episódios chegando dia 28 de dezembro. As duas partes finais serão lançadas no dia 4 e 11 de novembro, respectivamente.

A segunda temporada traz um novo elenco e novos relacionamentos. A edição brasileira do reality show em que participantes estão em busca do amor verdadeiro. Só que eles têm que escolher seus futuros parceiros sem conhecê-los pessoalmente.

(Clique para conferir o trailer)

Sobre o assunto Wandinha terá segunda temporada? Criadores da série respondem

Filme sobre Gal Costa será ampliado após morte da cantora

Marvel: Especial de Natal de "Guardiões da Galáxia" estreia no Disney+

Round 6: Ator premiado é acusado de assédio sexual

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags