Marvel: Especial de Natal de "Guardiões da Galáxia" estreia no Disney+

Lançado nesta sexta-feira, 25, curta de Natal dos Guardiões da Galáxia estreia na plataforma de streaming Disney+. O especial é o penúltimo encontro do grupo de heróis espaciais antes do filme que irá encerrar a fase 4 do Universo Cinematográfico Marvel em 2023. “Guardiões da Galáxia Vol. 3” tem estreia marcada para maio do próximo ano.

Com duração de 44 minutos, o episódio reúne todos integrantes da franquia de Guardiões da Galáxia: Chris Pratt como Peter Quill, Dave Bautista como Drax, Zoe Saldana como Gamora, Karen Gillen como Nebula, Pom Klementieff como Mantis, além de Bradley Cooper e Vin Diesel nas vozes de Rocket e Groot, respectivamente.

Dirigido por James Gunn, o curta tem participação de Kevin Bacon e traz diversas surpresas para os fãs da franquia da Marvel, além de fornecer dicas sobre a sequência que virá em 2023.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine





Sobre o assunto Netflix, Disney+ e Prime Video: veja lançamentos do fim de semana

Shows, bares e promoções: veja dicas para curtir jogos da Copa do Mundo 2022

Wandinha: nova produção de Tim Burton estreia na Netflix

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags