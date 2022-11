Festival Elos: Chico César, Di Ferreira e mais encerram evento

Última noite do evento, que aconteceu entre os dias 25 e 26, reuniu shows de Chico César, Di Ferreira, Luísa e Os Alquimistas e mais

"Você não sente, nem vê/ Mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo/ Que uma nova mudança em breve/ Vai acontecer". Os versos de "Velha Roupa Colorida", do cearense Belchior, foram entoados pelo cantor Chico César durante show no Festival Elos na noite do último sábado, 26. "Dia 1º!", exclamou o artista, em alusão à data da posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente da República em janeiro de 2023.

Logo em seguida, Chico agradeceu ao compositor de "Paralelas" por deixar o "desejo de mudança" como "herança" para a juventude cearense. A apresentação do paraibano foi a atração principal do segundo dia do evento, que aconteceu entre 25 e 26 de novembro no Aterro da Praia de Iracema.

O repertório incluiu canções de Geraldo Vandré e Geraldo Azevedo, com menção à Juliette, vencedora do Big Brother Brasil 21 (BBB 21). "Obrigada, Juliette, por espalhar essa canção para esses milhões de cactos espalhados por esse Brasil", disse antes de tocar "Deus Me Proteja de Mim".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Após briga em show, Biel se explica: "Triscou na Tays, muito difícil não ter essa reação"

Morre o ator mexicano Héctor Bonilla, conhecido no Brasil por papel em Chaves

Domingo Maior hoje 27/11: qual filme vai passar neste domingo na TV Globo?

O show apresentou o álbum "Vestido de Amor" (2022) a partir de músicas como "Bolsominions" e "Reboliço", sem deixar de fora grandes sucessos, a exemplo de "Mama África", "À Primeira Vista" e "Pedrada". Entre as faixas, o cantor reforçou que "toda canção é de amor e política".

Em entrevista exclusiva ao Vida&Arte, o artista reafirmou a conexão com o Estado. “Sempre tive uma ligação muito forte com a música do Ceará, pela minha admiração pela música de Belchior, de Fagner, de Ednardo, de Amelinha.”

O evento ainda contou com DJ Rapha Anacé, Vládia Soares & Coka Vibration, Banda Nossa Praia, Viramundo e Caravana Cultural e Luísa e Os Alquimistas. Outra atração da noite foi a cantora cearense Di Ferreira, que convidou Lorena Nunes, Mallu Viturino e Mulher Barbada para compor show com músicas como “Tudo Novo” e “Divino Maravilhoso” .

“O convite partiu da gente formar esse bloco forte em cima do palco e entregar para a nossa cidade o melhor que a gente pode entregar como troca de tudo que a gente vive aqui e cantar, resistir, existir”, compartilhou Di.

Di Ferreira convidou Luiza Nobel, Mallu Viturino e Mulher Barbada em show (Foto: Divulgação/Ana Raquel e Eduardo Abreu/Zonzo Studio)



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Festival Elos

A quarta edição do Festival Elos retornou à Praia de Iracema com programação totalmente gratuita e com mais de 60 mil pessoas nos dois dias de evento. Ainda na sexta-feira, 25, o público pôde ver Nayra Costa, DJ Bugzinha, Leves Passos, Moon Jenzo, Potyguara Bardo, Mateus Fazeno Rock, Má Dame, Big Leo e Emicida.

As ações também se estenderam pelos espaços Boulervard, Calçadão e Lounge, em frentes que uniam arte e economia criativa.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags