Após briga em show, Biel se explica: "Triscou na Tays, muito difícil não ter essa reação"

Repórter do OP+

Catalina Leite Repórter do OP+

O cantor e ex-Fazenda Biel se envolveu em uma briga na noite de sábado, 26, no show de Gusttavo Lima, em São Paulo. Em vídeos que viralizaram na internet, Biel aparece dando socos e chutando um homem de blusa branca. Seguranças tentaram apartar a briga e bateram com cassetete no cantor.

Após a repercussão, o artista usou a ferramenta Stories do Instagram para se pronunciar sobre o ocorrido. Ele explica que ele e a esposa Tays Reis foram atacados por um "rapaz completamente desequlibrado" — o homem de blusa branca teria dado um soco em Tays e Biel.

"Não tenho sangue de barata", diz Biel, explicando o porquê de ter batido no homem. "Quem que no meu lugar não ia ter a mesma reação? Triscou na Tays, muito difícil não ter essa reação", completa. Ele destaca que está bem e que tomará as medidas cabíveis.

