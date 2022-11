Domingo Maior hoje 27/11: qual filme vai passar neste domingo na TV Globo?

Um filme de drama vai passar no Domingo Maior hoje, domingo, 27 de novembro (20/11). Longa está previsto para começar às 00h15min, após o "Vai que Cola", na programação da TV Globo

Um filme de drama vai passar no Domingo Maior no domingo, 27 de novembro (27/11), na programação da TV Globo, às 00h15min (horário de Brasília) de segunda. Trata-se de "Vermelho, Branco e Azul". Longa-metragem será exibido logo depois do "Vai Que Cola".

Destaca a história real de Leroy Logan, que desde jovem viu seu pai ser agredido por policiais, motivando-o a ingressar na Polícia Metropolitana e mudar atitudes racistas.

Veja trailer

Filme do Domingo Maior hoje, 27

Domingo Maior

Quando: madrugada desta segunda, 00h15min



Onde: canal aberto da Globo

