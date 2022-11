Morre o ator mexicano Héctor Bonilla, conhecido no Brasil por papel em Chaves

O ator mexicano Héctor Bonilla morreu, aos 83 anos, após quatro anos de luta contra um câncer nos rins. Ele é conhecido no Brasil por participação especial na série "Chaves", na qual interpretou uma celebridade tietada pelas personagens Chiquinha e Dona Florinda.

Héctor Bonilla era graduado pela Escola de Arte Teatral do Instituto Nacional de Belas Artes e Literaturas (Inbal) do México. Além da participação em Chaves, dublou personagens para os filmes da Pixar "Ratatouille" e "Viva - A Vida é uma Festa"; além da extensa carreira no teatro, na televisão e no cinema mexicanos.

"Morreu em sua casa, em paz, sem dor e rodeado por seu círculo mais íntimo, que o acompanhou até o final", publicou Fernando Bonilla, filho do ator falecido, no dia 25 de novembro, dia da morte de Héctor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Secretaria de Cultura do México lamentou a morte do "reconhecido artista, cuja trajetória sempre teve um compromisso social e político". Em 2019, ano em que Héctor descobriu o tumor maligno nos rins, ele foi homenageado e laureado com o prêmio Ariel del Oro pelo governo mexicano, em reconhecimento à carreira que exaltava a cultura mexicana.

Sobre o assunto Irene Cara, atriz e cantora de "Fame" e "Flashdance", morre aos 63 anos

Marvel: Especial de Natal de "Guardiões da Galáxia" estreia no Disney+

Kanye West insinua nova candidatura presidencial

Festival comemora 37 anos do início de heavy metal em Fortaleza

Tags