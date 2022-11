Netflix, Disney+ e Prime Video: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "Wandinha" e "A Mulher Rei", confira opções!

Netflix

A série "Wandinha" finalmente estreou no catálogo da Netflix. A produção acompanha a trajetória de Wandinha como aluna da Escola Nunca Mais, onde tenta dominar suas habilidades psíquicas.

Prime Video

O filme "A Mulher Rei" está disponível para aluguel no Prime Video. O longa acompanha Nanisca (Viola Davis), uma comandante do exército do Reino de Daomé, um dos locais mais poderosos da África nos séculos XVII e XIX. Durante o período, o grupo militar era composto apenas por mulheres que, juntas, combateram os colonizadores franceses, tribos rivais e todos aqueles que tentaram escravizar seu povo e destruir suas terras.

Disney+

O último episódio da série "Andor", do universo de Star Wars, foi lançado no Disney+. A produção acompanha as aventuras de Cassian Andor (Diego Luna) e do dróide K-2S0 (Alan Tudyk).



Confira todos os lançamentos:



Netflix

Wandinha – Temporada 1

Sexo, Sangue & Realeza – Temporada 1

Canto para Não Chorar: Arelys Henao – Temporada 1

O Bom Garoto

Nosso Natal na Fazenda

Plano de Aula

Na Rota do Taco – Volume 3

As Nadadoras



O Diário de Noel

First Love – Temporada 1

Sangue e Água – Temporada 3

O Paciente Perdido

Eike: Tudo ou Nada

Prime Video

After – Depois da Promessa

Good Night Oppy

Entre os Deuses – Os Dois Mundos – Parte 1

A Mulher Rei (Aluguel)

Morte Morte Morte (Aluguel)

Disney+



Star Wars: Andor – Temporada 1, Episódio 12

A Misteriosa Sociedade Benedict – Temporada 2, Episódio 6

O Clube do Sumô! – Temporada 1, Episódio 6

Virando o Jogo dos Campeões – Temporada 2, Episódio 8

The Hip Hop Nutcracker

