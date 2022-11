Banda Davitim & Os Vitoriosos estreia primeiro álbum em show gratuito

A Banda Davitim & Os Vitoriosos realiza seu primeiro show neste sábado, 26, às 18 horas, no Teatro Morro do Ouro, anexo do Theatro José de Alencar. O evento é gratuito, aberto a todas as idades e marca a estreia do álbum “O Caminho das Lanternas”, com 12 músicas autorais.

O vocalista Davi Macedo explica que o nome da banda surgiu em homenagem ao seu irmão, Vitor Macedo, que faleceu no período da pandemia: “A quem me acompanha ao longo desses anos de músicas compostas, sabe que a dificuldade maior foi achar um nome artístico. E para manter meu irmão Vitim junto a mim na apresentação, fundi meu nome ao dele. No palco, sou Davitim”.

O álbum nasceu como retrato do período em que Davi precisou sair de sua cidade natal, Iguatu, e morar na capital cearense. Em 2020, com a chegada da pandemia, Davi perdeu a avó materna, dois tios e o irmão mais novo, Vitor Macedo, que era seu maior incentivador na questão artística.

Com a pegada da Nova MPB, passando pelo indie e rock, o disco de estreia da Banda Davitim é inspirado pelo trabalho de cantores como Lenine e Cazuza, mostrando-se uma miscelânea para abraçar ciências, letras e artes.

“O Caminho das Lanternas” é a primeira parte de um projeto musical autoral que envolve 144 músicas divididas no lançamento de 12 discos. Historiador e artista, Davi Macedo escreveu as primeiras canções do que viria a ser este álbum aos 15 anos.

A banda é formada pelo vocalista Davi Macedo, pelo baixista Afonso Teixeira, pelo percussionista Neto Holanda, pelo guitarrista David Reis, pela violonista Bruna Camargo e pelo engenheiro de som Felipe Benevides.

Quando: 26 de novembro (sábado), às 18h

Onde: Teatro Morro do Ouro (Anexo CENA do Theatro José de Alencar, Rua Liberato Barroso, 525, Centro, Fortaleza, CE)

Evento gratuito

Ouça o álbum aqui



