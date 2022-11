Vivência com músicas de umbanda une teoria e show

A música de umbanda além de falar de mar, luz, sol e natureza, hoje em dia, também traz nas letras palavras como fé, Jesus e amor. “São palavras chaves trazidas pela espiritualidade. Entendo que isso está acontecendo porque nós seres humanos estamos precisando de estrutura. Precisamos de segurança psicológica, emocional, e sentir a energia da espiritualidade que se aproxima”, analisa Sandro Luiz, pai de santo, dirigente do Templo de Umbanda Caboclo Tupinambá e Sultão das Matas, em São Paulo, e escritor, autor dos livros Umbanda – A Nova Era Chegou (Madras Editora) e Curador da Alma (Editora Mariwô).

É sobre esse sentir, que Sandro Luiz, vem a Fortaleza, no próximo domingo, 27, falar e cantar. A Capital será palco da Vivência Espiritual Canções e Sons de Aruanda, conduzida por Pai Sandro Luiz e o Mestre Gilson Curimba, curimbeiro e instrutor de toque e canto. A experiência une teoria e música para revelar os benefícios e a ciência que está por trás dos sons dos atabaques e dos pontos (música) cantados nas celebrações religiosas do Templo de Umbanda Caboclo Tupinambá e Sultão das Matas.

O evento será realizado no Lulla's Buffet (Guararapes) e é um convite para pessoas de todas as religiões. “Não vamos militar sobre a umbanda, o que importa é o que a sua religião fala pra você. É importante que você sinta a música, não deixe a sua mente mentir. Sinta a energia porque a ferramenta do canto ajuda na cura. Tudo vem do merecimento, não adianta acreditar no que eu falo, sinta. Usar as canções de umbanda é uma ferramenta, se eu não falar que sou umbandista, a umbanda acaba, mas a religião é Deus”, esclarece Sandro.

Em uma chamada de vídeo com O POVO, Sandro contou que tem viajado o País com os shows que têm desmistificado a umbanda e despertado as pessoas para a espiritualidade, para a consciência como ser humano, para o equilíbrio pessoal e psicológico. “Comecei a enxergar, através das canções que falam de orixás, de força e natureza, da experiência de vida de entidades como Preto Velho, que muitas pessoas se identificam. Através da música a pessoa sente a espiritualidade, não precisa sentir o orixá, sentir Deus é a energia mais importante”, conta.

Ao final, a experiência promete ser transformadora. “A energia que nós vamos sentir ali é imensurável, é a energia total de Deus, orixá é Deus, nós somos Deus. O som vai bater nos nossos chakras e começar a equilibrar a gente. Todas as pessoas que entrarem com problema saem de lá com a cura dela preparada. Se ela faz tratamento terapêutico ou de medicina tradicional, com os chakras alinhados, o remédio vai fazer o efeito melhor. Tudo melhora”, garante.

Serviço

Vivência espiritual canções e sons de Aruanda

Quando: 27 de novembro

Horário: 10h às 17h

Local: Lulla's Buffet (Rua Atilano de Moura, 500 - Guararapes)

Ingressos: R$157 (cartão) ou R$ 147 (à vista)

- Idade mínima 10 anos

- Descontos: 50% para crianças entre 10 a 14 anos

Onde comprar:

- Casa da Caridade (Fortaleza)

- www.olhaoingresso.com.br

Outras Informações: (85) 99676.3203 ou 98663.5662

Conheça Sandro Luiz

Instagram: @sandroluiz.umbanda

Spotify: Sandro Luiz

