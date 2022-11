Velório de Erasmo Carlos será restrito a familiares e amigos íntimos

A causa da morte do artista foi uma inflamação da camada de gordura que fica abaixo da pele, complicada por uma sepse

O corpo do cantor Erasmo Carlos será velado apenas por familiares e amigos íntimos. A informação foi divulgada na noite desta terça-feira (22) em um comunicado conjunto entre a família do cantor, banda e equipe do hospital Barra D'Or.

"Quem quiser homenageá-lo, escute suas músicas, suas mensagens. Nada o faria mais feliz e amado!", diz o texto divulgado nas redes sociais do artista.

O comunicado informa ainda a causa da morte do músico. "O Hospital Barra D'Or informa que Erasmo estava internado desde o dia 02/11 no Hospital Barra Dor com quadro de paniculite complicada por sepse de origem cutânea", conclui a nota.

Paniculite é uma inflamação da camada de gordura que fica abaixo da pele.

No início do mês, ele teve alta depois de duas semanas internado no mesmo hospital por conta de uma síndrome edemigênica. Essa doença acontece quando o corpo tem um desequilíbrio nas forças bioquímicas que são responsáveis pelo equilíbrio dos líquidos dos vasos sanguíneos.

Quando ele deu entrada no hospital, a informação é que sofria com uma infecção pulmonar, mas logo a equipe divulgou que ele estava com a síndrome edemigênica.

O Tremendão, como era conhecido desde os tempos da Jovem Guarda, deixa a esposa, Fernanda Passos, com quem se casou em 2019, e dois filhos, Gil e Leonardo.

Os filhos foram fruto dos relacionamentos com a primeira mulher, Sandra Sayonara Saião Lobato Esteves, a Narinha, que morreu em 1995.

Erasmo já tinha perdido o filho do meio com Nara, Alexandre, vítima de morte cerebral causada por um acidente de moto em 2014.

O compositor foi um ícone da Jovem Guarda, movimento do qual participou ao lado de Roberto Carlos e Wanderléa.

