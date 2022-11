Roberto Carlos lamenta morte de Erasmo Carlos: 'Meu ídolo'

Artistas foram amigos e parceiros musicais por mais mais de 50 anos. Roberto homenageou o colega em texto no Instagram

O cantor Roberto Carlos lamentou a morte do grande amigo e parceiro musical Erasmo Carlos (1941 - 2022) em publicação compartilhada na noite desta terça-feira, 22. "Minha dor é muito grande, nem sei como dizer tudo o que eu penso desse meu amigo querido, meu grande irmão. Meu ídolo por tudo, pela sua lealdade, sua inteligência, sua bondade, por tudo que eu conheço dele", escreveu.

A parceria dos artistas começou antes mesmo da Jovem Guarda, movimento liderado pelos dois ao lado de nomes como Wanderléa. Roberto e Erasmo consagraram sucessos como "Quero Que Tudo Vá Para o Inferno" e "Gatinha Manhosa".

"É um privilégio para mim ter um amigo, um irmão assim por todos esses anos. Ele viverá sempre em meu coração. Que o nosso Deus de bondade o proteja e abençoe sempre", continua. O texto foi acompanhado por um vídeo com diversos momentos dos dois juntos.

De acordo com a revista Veja, Roberto soube da morte do colega antes da imprensa, ainda na manhã desta terça-feira. Entretanto, a família de Erasmo teria feito uma ligação de despedida para o intérprete de "Esse Cara Sou Eu" na noite de segunda-feira, 21, quando Erasmo já estava intubado.

O cantor e compositor Erasmo Carlos morreu nesta terça-feira, 22, aos 81 anos, no Rio de Janeiro. A causa do falecimento não foi divulgada pela assessoria. No início de novembro, o cantor havia recebido alta após passar nove dias internado devido a um quadro de edema.

