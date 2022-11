Erasmo Carlos: famosos lamentam morte do cantor; veja relatos

Após a confirmação da morte do cantor e compositor Erasmo Carlos nesta terça-feira, 22, famosos, entre artistas e figuras políticas, utilizaram as redes sociais para lamentar o falecimento do músico e ressaltar seu legado para a cultura brasileira. Nomes como a cantora Vanessa da Mata, o diretor de televisão Boninho e o presidente eleito Lula se manifestaram.

Conhecido também como "Tremendão" - desde a época do movimento da Jovem Guarda -, Erasmo Carlos faleceu aos 81 anos. No início de novembro, o cantor havia recebido alta após passar nove dias internado devido a um quadro de edema.

No Twitter, a cantora e compositora brasileira Vanessa da Mata publicou um vídeo com Erasmo e disse na legenda que ele era "um amor em existência".

Nosso gigante gentil se foi! Um amor em existência. Um cara com humor, poesia, melodia, que por onde passava era um rastro de luz!



Vá em paz, gentil! Que sua soma pós aqui, seja de continuação de sua gentileza. @ErasmoCarlosBR #ErasmoCarlos pic.twitter.com/QpwW3EiEax — Vanessa da Mata (@vanessadamata) November 22, 2022

Diretor de entretenimento da Globo, Boninho publicou uma foto de Erasmo Carlos em seu Instagram e comentou que o músico "leva seu sorriso e o rock para o céu".

O padre Reginaldo Manzotti respondeu a publicação de Boninho e disse que "hoje a música morreu um pouco": "Nosso querido 'Tremendão', ícone da Jovem Guarda, nos deixa no dia em que celebramos o Dia do Músico. Que Santa Cecília interceda por Deus pelos familiares, amigos e fãs. Descanse em paz e que a luz perpétua o ilumine".

Presidente eleito, Lula escreveu em seu Twitter que o cantor tinha uma trajetória "muito além da Jovem Guarda". "Foi cantor e compositor de extremo talento, autor de muitas das canções que mais emocionaram brasileiros nas últimas décadas", afirmou.

Erasmo Carlos, muito além da Jovem Guarda, foi cantor e compositor de extremo talento, autor de muitas das canções que mais emocionaram brasileiros nas últimas décadas. Tremendão, amigo de fé, irmão camarada, cantou amores, a força da mulher e a preocupação com o meio ambiente. — Lula (@LulaOficial) November 22, 2022

A deputada federal Talíria Petrone (PSOL), do Rio de Janeiro, lamentou o falecimento de Erasmo e enfatizou a importância de celebrar seu legado em arte e na cultura. "O Brasil perde mais um grande nome da música", afirmou.

Que dor!

O Brasil perde mais um grande nome da música. Erasmo Carlos, cantor e compositor, morreu hoje no Rio de Janeiro. Que seu legado seja lembrado em arte e celebrado na nossa cultura. Todo amor para a família, amigos e fãs! — Talíria Petrone (@taliriapetrone) November 22, 2022

O também deputado federal Marcelo Freixo prestou homenagem a Erasmo Carlos em seu Twitter: "Perdemos hoje um dos gigantes da música brasileira".

Perdemos hoje um dos gigantes da música brasileira. Vá em paz, Erasmo Carlos. Que Deus conforte a família e os amigos. pic.twitter.com/K0mKIlYqZZ — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) November 22, 2022

Joice Hasselman, deputada federal por São Paulo, disse que essa é uma "triste perda para o Brasil"

Triste perda para o Brasil.

Erasmo Carlos nos deixou. pic.twitter.com/MR9NHjInld — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) November 22, 2022

